¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£Å£Ö£É£Ì¾×·â¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤Ë¥¿¥¤¥Á¤¬È¿±þ¡ÖÄ¶°ìÎ®¡×¡ÖÀäÂÐÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬£²£¶Æü¡¢£±·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌó¤òËþÎ»¤·ÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥È³¦¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ò¹Ó¤é¤·²ó¤Ã¤ÆÂç³èÌö¡££´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤òÌ³¤á¡¢ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å°Äì¤·¤¿¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤ò¤¤¤¿¤Ö¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¡£
à¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹á¤Î¿·ÆüËÜÎ¥Ã¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤«¡£ËÜÂâ¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥Á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥à¥«¤Ä¤¤¤¿»þ¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶°ìÎ®¤À¤Ã¤¿¤è¡¡¤â¤Ã¤È¿·ÆüËÜ¤Ç¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤·ÀäÂÐÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â£Å£Ö£É£Ì¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤è¡¡¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤ªÁ°¤ò²¥¤ì¤ë»ö³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Î¥Ã¦¤ò»ÄÇ°¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÂàÃÄÈ¯É½¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¤À¤±µ¤·¤¿¡£¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤â¡Ö¤¤¤ä¡¼¡Ä¡¡Æþ¾ì¤Ç¥«¥á¥é¤¬¥°¥ï¥¡¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤ë½Ö´ÖÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¡¤ä¤Ã¤È¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó£Á¡¥£Ô¡¥¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡ÖºÇ¸å¤ÎµÇ°»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¡¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤â°¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¡¡¡Ø£Å£Ö£É£Ì¤ò¸ì¤ë²ñ¡Ù¤È¤«³«¤¤¿¤¤¤â¤ó¤À¤è¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£