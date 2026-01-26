¡ÚWBC¡Û»³ËÜÍ³¿¤éÎòÂåºÇÂ¿MLB8Áª¼ê¤ËÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢È¿±þ¡Ö»³ËÜ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼£±£°¿Í¤ò´Þ¤à£²£¹¿Í¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤òÈ¯É½¡£»Ä¤ê¤Ï£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡á¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡á¥«¥Ö¥¹¡Ë¤é¤¬ÄÉ²ÃÁª½Ð¡£¤³¤ì¤Ç¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é¤ò´Þ¤á¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î¥á¥¸¥ã¡¼£¸Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¡Ê£³·î£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÂæÏÑ¤¬¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£Ó£Î£Á¡×¤Ï¡Ö»³ËÜÍ³¿¤éÎòÂåºÇÂ¿¤Î¥á¥¸¥ã¡¼£¸Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Î»³ËÜ¤¬£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¼çºÅ¤Î£Í£Ì£ÂÂ¦¤Î½Ð¾ìµö²Ä¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö£²£°£°£¹Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤Ï¾¾ºäÂçÊå¡¢´äÂ¼ÌÀ·û¡¢Ê¡Î±¹§²ð¡¢¾ëÅç·ò»Ê¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Î£µÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡×¤È²áµî¤ÎÂç²ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÉÛ¿Ø¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£