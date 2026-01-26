ENHYPEN¡¢3rd¥ß¥ËAL¼ýÏ¿¶Ê¡ØSHOUT OUT¡Ù¤¬¡Ö2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×´Ú¹ñ¸ø¼°±þ±ç²Î¤ËÈ´Å§¡ª
ENHYPEN¤¬¡¢¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î±þ±ç¥à¡¼¥É¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
1·î26Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤Î3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMANIFESTO¡§DAY 1¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ØSHOUT OUT¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¥Á¡¼¥à¥³¥ê¥¢¤Î¸ø¼°±þ±ç²Î¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØSHOUT OUT¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ½é¤á¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¹âÍÈ´¶¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ëÀ¼¡¿¿´Â¡¤¬ÇËÎö¤·¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¸ÝÆ°¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·¯¤Ø¸þ¤«¤¦ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶«¤Ö¡¿¶»¤òÇ®¤¯¤·¤Æ shout out¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ®»Ö¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢¹ñÌ±¤Î¿´¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤Î·òÆ®¤ò´ê¤¤¡¢±þ±ç²Î¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Âç´ÚÂÎ°é²ñ¡Ê´Ú¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹ÔÀ¯µ¡¹½¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤Î¹ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¥½¥ó¥Õ¥ó¤Ë¤è¤ë¡ØSHOUT OUT¡Ù±þ±ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä¾´¶Åª¤Ê¿¶ÉÕ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±þ±ç¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ENHYPEN¤Ïº£²ó¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡ØSHOUT OUT¡Ù¤¬±þ±ç²Î¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÁ°¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥ó¥Õ¥ó¤¬À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤ÎÁö¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¸õÊä½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÂç´ÚÂÎ°é²ñ¤Î¹ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¥½¥ó¥Õ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î´Ú¹ñ¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ó¥¯¾å¤Î¾ðÇ®¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È°Ü¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿Èà¤Ï¡¢À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈÄ©Àï¤Î²ÁÃÍ¡É¤òÅÁ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ªENHYPEN¤Ï¡¢1·î16Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Ç¡¢¼çÍ×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard 200¡×¡Ê1·î31ÆüÉÕ¡Ë¤Ç2°Ì¤òµÏ¿¡£HANTEO¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«3ÆüÊ¬¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¤Ç¡¢½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§1·î12Æü¡Á18Æü¡Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢LINE MUSIC½µ´Ö¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àTop 100¡×¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§1·î14Æü¡Á20Æü¡Ë¤È¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê1·î21ÆüÉÕ¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
