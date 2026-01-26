【ブルボン】抹茶フェアを開催 / ルマンド、エリーゼ、ロアンヌ、バームロール、ブランチュールで抹茶味が期間限定発売

株式会社ブルボンは、京都府産焙煎宇治抹茶を使用した“抹茶フェア”商品として、ミニバームロール、ブランチュール、ミニルマンド、エリーゼ、ロアンヌの5品で宇治抹茶味を展開する。

軽く火入れをした京都府産焙煎宇治抹茶を使用し、抹茶の心地よい苦味と香ばしく奥深い風味が楽しめる。1月27日（火）より期間限定で新発売。全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売され、価格はオープンプライス。

【画像を見る】宇治抹茶味のミニバームロール、ブランチュール、ミニルマンド、エリーゼ、ロアンヌの画像を見る

〈フェア商品ラインアップ〉

◆ミニバームロール宇治抹茶

くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキを、京都府産焙煎宇治抹茶クリームで包み込んだ商品。抹茶クリームの深い味わいとほのかな苦みを、ケーキ生地の甘い香りとともに楽しめる。内容量は112g（個装紙込み）、賞味期限は6カ月。

◆ブランチュール宇治抹茶

焙煎した京都府産宇治抹茶を加えたクリームを、さっくりとしたラングドシャクッキーでサンド。内容量は16個、賞味期限は12カ月。一部コンビニエンスストアで取り扱いがある。

◆ミニルマンド宇治抹茶

サクサクと香ばしいクレープクッキーを、京都府産焙煎宇治抹茶クリームで包み込んだ。軽やかな歯ざわりと、焙煎宇治抹茶の香りが楽しめる。内容量は121g（個装紙込み）、賞味期限は8カ月。一部コンビニエンスストアで取り扱いがある。

◆エリーゼ宇治抹茶

サクッと軽い食感のウエハースで、京都府産焙煎宇治抹茶クリームを包んだ商品。内容量は32本（2本×16袋）、賞味期限は12カ月。

◆ロアンヌ宇治抹茶

サクッとやさしい食感のゴーフレットで、焙煎宇治抹茶を使用したクリームをサンド。香ばしいおいしさが楽しめる。内容量は16枚（2枚×8袋）、賞味期限は12カ月。

【画像を見る】宇治抹茶味のミニバームロール、ブランチュール、ミニルマンド、エリーゼ、ロアンヌの画像を見る