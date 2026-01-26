【セブン‐イレブン】世界の山ちゃんと初コラボ!秘伝のスパイス「幻のコショウ」を使用したおむすびや惣菜、揚げものなど全9品を展開【東海エリア限定】

セブン‐イレブンは、名古屋発祥の居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」を展開するエスワイフードと初めて商品を共同開発し、2026年1月30日から東海エリアの3県(愛知県、岐阜県、三重県)で「世界の山ちゃん×セブン‐イレブン 地元愛まつり」を開催する。

「世界の山ちゃん」の看板商品である「幻の手羽先」で使われる、辛さと風味が際立つ秘伝のスパイス「幻のコショウ」を使用したおむすびや惣菜、揚げものなど全9品を展開。さらに、販促物やパッケージには「世界の山ちゃん」のキャラクター「鳥男」がセブン‐イレブンのユニフォームを着用した特別イラストを採用した。

【すべての画像はこちら】「幻のコショウ」を使ったコラボメニューを展開、焼き鳥おむすびや温玉唐揚げ丼、鶏ちゃん風パスタなど全9品!

◆世界の山ちゃん 幻のコショウ付き 揚げ鶏

価格:253円(税込273.24円)

セブン‐イレブンの人気商品「揚げ鶏」に、別添の「幻のコショウ」をつけた。かけることで「幻の手羽先」をイメージさせる香りと辛味を自分流に楽しめる。

◆焼き鳥おむすび 幻のコショウマヨネーズ入り

価格:260円(税込280.80円)

ご飯、焼き鳥マヨネーズに、「幻のコショウ」マヨネーズを合わせた食べ応えのあるおむすび。コショウのアクセントがやみつきになる味わい。

◆温玉唐揚げ丼

価格:698円(税込753.84円)

ジューシーな唐揚げに「幻のコショウ」を効かせ、温玉と組み合わせた。

◆旨辛ジャーマンポテトドッグ

価格:330円(税込356.40円)

パリッとした食感の良いソーセージに、「幻のコショウ」を効かせたジャーマンポテトとチーズをトッピングし、香ばしく焼き上げた。

◆幻のコショウ香る鶏ちゃん風パスタ(醤油味)

価格:550円(税込594円)

岐阜県の郷土料理「鶏ちゃん」をヒントにしたパスタ。にんにく香る和風醤油ダレで鶏肉と野菜をじっくり漬け込み、香ばしく焼き上げた。仕上げに「世界の山ちゃん」の「幻のコショウ」をかけて仕上げている。

◆振って食べる山キャベちゃん(幻のコショウ入り旨塩ドレッシング)

価格:238円(税込257.04円)

「世界の山ちゃん」の人気メニューを再現した。「幻のコショウ」を使用した旨塩ドレッシングを振って仕上げた、おつまみにもなるサラダ。

◆ねぎダク豚ガツ唐揚げ(にんにく辛味だれ)

価格:328円(税込354.24円)

コリコリ食感が特徴の豚ガツ唐揚げに、にんにくが効いた辛味だれをかけ、たっぷりのねぎを合わせた。

◆山ちゃんちくキュー(幻のコショウマヨネーズ)

価格:298円(税込321.84円)

「世界の山ちゃん」の人気メニューを再現した。ちくわできゅうりを丸ごと包み込み、スパイシーな「幻のコショウ」を使用したマヨネーズを合わせた。

◆世界の山ちゃん 幻のコショウ 醤油ラーメン

価格:236円(税込254.88円)

発売日:1月28日

販売エリア:愛知県、岐阜県、三重県、関西、九州

エースコック社との3社連携で誕生した、「幻の手羽先」の味をイメージしたカップラーメン。チキンの旨味が凝縮された甘辛い醤油スープに、別添の「幻のコショウ」をかけて仕上げる。

