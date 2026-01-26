この冬一番の寒波に見舞われる中、FBSの取材班が向かったのは福岡県宇美町の三郡山（さんぐんさん）、標高724メートルに位置する通称、難所ヶ滝（なんしょがたき）です。

まるで滝がそのまま凍り付いたかのようですが、これは雨水や雪解け水が岩を伝いながら凍った「つらら」です。



高さは20メートルに及びます。寒気が強まる時期だけ姿を現す、寒さが作り上げた圧巻の芸術品です。

取材した26日、多くの登山客がおよそ1時間半かけて難所ヶ滝を訪れていました。



宇美町役場は訪れる人に対し、寒さ対策に加え、アイゼンなど足元の滑り止めを装備するよう呼びかけています。

福岡と佐賀は26日朝、放射冷却の影響でほとんどの観測地点で氷点下の気温になりました。



各地で今シーズン一番の寒さとなり、福岡市でも最低気温は氷点下0.4℃と、最も寒い時期を下回りました。



■街の人

「寒いです。2人でダウンを着て外に出ています。」

「モコモコの服など、けっこう着ています。風を通さないように。」

26日夜から27日の明け方にかけては天気が下り坂となり、局地的には雨が降る見込みです。山沿いでは雪になる所もあるでしょう。