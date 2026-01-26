週明け２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３．５６ポイント（０．０９％）安の４１３２．６１ポイントと４日ぶりに反落した。

様子見ムードが漂う流れ。中国発の新規買い材料に乏しい中、経済や政策の動向を見極めたいとするスタンスが強まっている。中国ではあす２７日に１２月の中国工業企業利益、３１日に１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩなどが公表される。今月公表された１２月の月次経済統計に関しては、内需の弱さが依然目立った。また、３月の全国人民代表大会（全人代）では、２０２６年のＧＤＰ成長率目標について、４．５〜５．０％の間に設定されるとの予想が伝わっている。２５年のＧＤＰ成長率が５．０％だったため、当局は減速を容認するとの見方だ。

ただ、下値は限定的。人民元高の進行が支えだ。中国人民銀行（中央銀行）は２６日、人民元相場の対米ドル基準値を２日続けて元高方向に設定した。外国為替市場で人民元相場が２０２３年５月以来の高水準で推移する中、市場の一部では、一段の元高も予想されている。中国本土に資金が還流するとの期待が続いた。指数は高く推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクが安い。電子機器メーカーの国睿科技（６００５６２／ＳＨ）が６．２％、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が３．５％、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が２．８％、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）と半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）がそろって２．５％ずつ下落した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、国産汎用プロセッサーの龍芯中科技術（ルーンソン・テクノロジー：６８８０４７／ＳＨ）が７．９安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．４％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

軍需・宇宙産業株も急落。衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）や航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）、衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、監視レーダーなど電子機器メーカーの四創電子（６００９９０／ＳＨ）が５．３％安、航空機開発・製造・販売の中航瀋飛（６００７６０／ＳＨ）が４．９％安で取引を終えている。そのほか、不動産株、自動車株、消費関連株、医薬株、空運株なども売られた。

半面、石油・石炭や産金・非鉄など資源関連株は物色される。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が６．７％高、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が５．７％高、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が４．１％高、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が３．２％高、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が９．９％高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が８．３％高、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が５．４％高で引けた。

商品市況高が追い風。２３日のＮＹ市場では、ＷＴＩ原油先物が２．９％高と急反発している。また、２６日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では主要な非鉄金属の先物が上昇しているほか、金先物価格が連日で史上最高値を更新した。そのほか、金融株、公益株なども買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．１１ポイント（０．０４％）高の２６４．４４ポイント、深センＢ株指数が９．１５ポイント（０．７３％）安の１２４３．１９ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）