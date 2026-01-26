タレントの山口もえ（48）が26日、自身のインスタグラムを更新。長女の“お弁当生活”が終了したと報告した。

山口は2005年に前夫と結婚し、07年6月に長女、11年3月に長男を出産するも、11年に離婚。15年、「爆笑問題」田中裕二と再婚。17年5月に次女を出産している。

山口は「毎朝5時お弁当3個生活が突然終わった 長女から“明日でお弁当最後”と突然言われたのだ！！」とし3つのお弁当の写真をアップ。「長女の大好きなものでお弁当箱をいっぱいにしてあげたかったけど前の晩に突然言われたのでいつもの通りのいつもな弁当になった」とつづった。

「“ありがとう”の手紙やお弁当をまとめた写真をもらったとかSNSを見たら載ってるけどそんな洒落たものはなかった。笑」とし「代わりに私は娘に手紙を添えた“今まで残さずに食べてくれてありがとう”って」と長女への最後のお弁当作りを回顧した。

「お弁当2個生活」となった今は「自分のパワーアップに驚いている“お弁当2個ってなんて楽なんだっ！！”ってね。笑」とコメント。「人間辛い時を超えたらパワーアップするのだと改めて実感 お弁当生活あと10年は続くんだけど…笑」と結んだ。