¡Ú¤«¤é¤Ä¥Ü¡¼¥È¡¡G1¶å½£ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡¡30Æü³«Ëë¡ÛËö±ÊÏÂÌé¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ø¡Ö4Ï¢Â³V¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡30Æü¤«¤é2·î4Æü¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëG1¡ÖÂè72²ó¶å½£ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëËö±ÊÏÂÌé¡Ê26¡áº´²ì¡Ë¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢Âç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÄÅ¡Ë¤ÏSG½éÍ¥½Ð¤Ç½éV¡£25Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿BBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÊÆôºê¡Ë¤Ï·è¾¡Àï¤Ç¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤ÆÍ¥¾¡¡£3·î¤ËÃÏ¸µ¤«¤é¤Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSG¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯³Í¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤é¤Ä¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë9Ï¢Â³Í¥½ÐÃæ¤Ç5V¡£BBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤à3ÀáÏ¢Â³V¤ÇÎ×¤àÃÏ¶èÁª¤Ë¸þ¤±¡Ö2ÆüÌÜ¡Ê31Æü¡Ë¤Î¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ï1¹æÄú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢4Ï¢Â³V¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º´²ìÀª¤Ï15¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ÊöÎµÂÀ¤Ï30Æü¤Î¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ç1¹æÄú¡£Ê¡²¬Àª¤Ï33¿Í¡¢Ä¹ºêÀª¤Ï4¿Í¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö¤«¤é¤Ä½®·ô¶æ³ÚÉô2¡×¤Ê¤É¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï50²¯±ß¡£