3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパンは26日、都内ホテルで井端弘和監督（50）が会見に臨み、先行発表の19選手以外の10選手を発表した。残りは1人で、全チームの最終ロースターは大会を運営するWBCIが日本時間2月6日に発表する予定だ。

米球界関係者によると、昨年大きな故障歴のあるドジャース・佐々木朗希投手の出場は、球団が容認しなかった。メジャー1年目の昨季は右肩痛で4カ月もの長期離脱を余儀なくされ、先発復帰を目指す来季に向けてコンディションを整えることを最優先に調整する方針とみられる。

西武からアストロズに移籍する今井は、入団会見で出場辞退を表明している。また、投手ではカブス・今永、西武・隅田、中日・松山、金丸、楽天・藤平、楽天・西口ら、代表経験のある投手が現時点で選出されていない。巨人・岸田とヤクルト・中村悠が候補だった残り1枠の捕手では、中村悠が選ばれた。

内野手では楽天・村林、ソフトバンク・野村勇ら。外野手では前回大会で1番を務め、昨年手術をしたカージナルス・ヌートバーや、日本ハム・五十幡、万波、中日・岡林らが29人の中に名前を連ねなかった。