昨季限りで現役を引退した元中日、巨人、日本ハムの中田翔氏が２６日、自身のインスタグラムを更新。「今回の札幌ファンミーティング最高に楽しかったし５００人以上のみんなが来てくれて嬉しかった！」などと知るし、２５日に開催した「中田翔 ２０２６新春トークショー＆ファンミーティングｉｎ ＃札幌」を報告した。

「中には雪の影響で来れない人や最後の１０分前に着きましたって人がいて、すごく申し訳なかったけどみんなと話せて良かったです！！北海道最高！！また来ます！！」と大雪の札幌市内で撮影した写真を投稿。ただ「でも、雪の影響で帰れない。。。それはだるい。。」とも。２枚目の写真は雪を浴びた全身が真っ白。まるで白髪になったようで、フォロワーからはファンミーティングへの感謝などと同時に「雪も滴る良い漢（おとこ）です」「風邪ひかないように気をつけて下さい ２枚目の写真は笑っちゃいます」「翔さん、雪も似合う笑笑！！」「雪積もってても かっこよ」「ギャルな翔さんもかっこよ」などのコメントが寄せられた。