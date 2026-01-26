メガネブランド「Zoff(ゾフ)」が、アイドルグループ「FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)」と初のコラボレーション！アイウェアコレクション「Zoff｜FRUITS ZIPPER」が、2026年1月23日より、全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアなどで販売開始されている。

【写真】各メンバーデザインのメガネを見る

ZoffがFRUITS ZIPPERとコラボレーション！


全14種の「Zoff｜FRUITS ZIPPER」は、「FRUITS ZIPPERとの出会いが、目元に魔法をかける。」がテーマのアイウェアコレクション。メンバーそれぞれが「今、自分がかけたいメガネ」をセレクトした“Member's select”モデルと、メンバーカラーを取り入れた“Member's color”モデルの2タイプを展開する。

たとえば、“櫻井優衣モデル”の「YUI's select ZY252032_43F1」(1万1100円 ※セットレンズ代込み。オリジナルケース・メガネ拭き付き)は、まろやかなブラウンカラー＆丸みシルエットでスイートなデザイン。大きめサイズになっており、小顔効果も期待できる。

スイートな印象！櫻井優衣モデル「YUI's select ZY252032_43F1」(1万1100円)


大きめのサイズ感。まろやかなブラウンカラーと丸みシルエットが特徴


“Member's color”モデルのミントグリーンも、ほんのりシアーでありながら落ち着いた色調で、肌なじみGOOD！ひと足早く、春ムードを取り入れていきたい人にもぴったりだ。

推し活におすすめ！「YUI's color ZA251054_43A3」(7700円)


年齢や性別問わず、かけやすいフレームをベースに、メンバーカラーをプラスしている


ほかにも、“Member's select”モデルは、それぞれの“らしさ”と個性が感じられるデザインが、“Member's color”モデルは、上述のミントグリーンをはじめ、黄・紫・赤・空色・オレンジ・ベビーピンクがラインナップ。推し活の日のコーディネートにもおすすめのアイテムがそろっている。

早瀬ノエルモデル「NOEL's select ZA251053_43A1」(1万1100円)


存在感はあるのに、どこか淡い。絶妙な透け感カラーで今っぽく。コーデのワンポイントになる、主役級のこなれアイテム


「NOEL's color ZA251054_43A1」(7700円)


メンバーカラーは黄色


仲川瑠夏モデル「LUNA's select ZF251011_64A1」(1万1100円)


黒でもブラウンでもない、おしゃれなニュアンスを仕込むオリーブカラー。どんな表情にもスッと溶け込み、目元の存在感を引き立てる万能な一本


「LUNA's color ZA251054_14E3」(7700円)


メンバーカラーは紫色


月足天音モデル「AMANE's select ZY252031_49E1」(1万1100円)


クラシカルなべっこう柄も、細身フレームならこんなにガーリーに。まるでアクセサリーをまとうように、目元にさりげない華やかさを


「AMANE's color ZA251054_14E1」(7700円)


メンバーカラーは赤色


真中まなモデル「MANA's select　ZF252023_15E1」(1万1100円)


温もりのある絶妙なシルバーが、目元に柔らかな輝きを。おめかししたい日も、個性を出したい日も。どんなシーンにも寄り添う


「MANA's color ZA251054_14E2」(7700円)


メンバーカラーは空色


鎮西寿々歌モデル「SUZUKA's Select ZO252010_43E1」(1万1100円)


トレンドのオーバルは、華奢なフレームではかなげに。ふんわり甘いブラウンカラーで、メガネ初心者でも取り入れやすい「愛され顔」の完成！


「SUZUKA's color ZA251054_43A4」(7700円)


メンバーカラーはオレンジ色


松本かれんモデル「KAREN's select ZC251019_48A1」(1万1100円)


絶妙なサイズ感で、顔のバランスをきゅっとかわいく。プラスチック✕メタル素材の欲張りコンビネーションフレームなので、いつだってビジュ盛れな私へ


「KAREN's color ZA251054_43A2」(7700円)


メンバーカラーはベビーピンク色


すべてのフレームに、メガネケースとメガネ拭きがセット。持ち運びのときにも元気になれる、メンバーカラーが散りばめられたオリジナルデザイン


ちなみに、同製品の発売日である2026年1月23日には、タイアップ曲『君と目があったとき』が配信リリースされ、本コラボアイウェア着用のミュージックビデオも同日19時より公開。

同楽曲は、FRUITS ZIPPERらしい等身大の視点で制作されたという。メガネというモチーフを通して、“見え方が変わることで世界が少し違って感じられる瞬間”や、“前に進むきっかけとなる感情”を、優しくポップなサウンドで表現。作詞・作曲は、『わたしの一番かわいいところ』や『かがみ』などを手がけたヤマモトショウさんが担当した。

また、ミュージックビデオは、“個性が乱れとして扱われ、表情を見せることが禁止されている世界”を舞台に、メガネをかけたFRUITS ZIPPERのメンバーたちが、周囲の人々をおしゃれと表情の世界へ目覚めさせていくストーリーを描いている。

なお、Xでは、Zoffの公式アカウントをフォローし、対象の投稿を引用リポストした人に、サイン入りメガネ拭き(※抽選)や、オリジナル壁紙をプレゼントするキャンペーンを実施。

Zoff公式Instagramでは、指定のコメントを投稿した人を対象に、ミュージックビデオ撮影オフショット動画をプレゼントするキャンペーンを実施中なので、この機会にぜひ応募してみて。

【X限定】サイン入りメガネ拭きプレゼントキャンペーン/開始日時：2026年1月23日11時〜

【Instagram限定】MV撮影オフショット動画プレゼント/開始日時：2026年1月24日20時〜

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。