Zoff×FRUITS ZIPPER！コラボメガネとタイアップ曲＆MVが登場
メガネブランド「Zoff(ゾフ)」が、アイドルグループ「FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)」と初のコラボレーション！アイウェアコレクション「Zoff｜FRUITS ZIPPER」が、2026年1月23日より、全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアなどで販売開始されている。
【写真】各メンバーデザインのメガネを見る
全14種の「Zoff｜FRUITS ZIPPER」は、「FRUITS ZIPPERとの出会いが、目元に魔法をかける。」がテーマのアイウェアコレクション。メンバーそれぞれが「今、自分がかけたいメガネ」をセレクトした“Member's select”モデルと、メンバーカラーを取り入れた“Member's color”モデルの2タイプを展開する。
たとえば、“櫻井優衣モデル”の「YUI's select ZY252032_43F1」(1万1100円 ※セットレンズ代込み。オリジナルケース・メガネ拭き付き)は、まろやかなブラウンカラー＆丸みシルエットでスイートなデザイン。大きめサイズになっており、小顔効果も期待できる。
“Member's color”モデルのミントグリーンも、ほんのりシアーでありながら落ち着いた色調で、肌なじみGOOD！ひと足早く、春ムードを取り入れていきたい人にもぴったりだ。
ほかにも、“Member's select”モデルは、それぞれの“らしさ”と個性が感じられるデザインが、“Member's color”モデルは、上述のミントグリーンをはじめ、黄・紫・赤・空色・オレンジ・ベビーピンクがラインナップ。推し活の日のコーディネートにもおすすめのアイテムがそろっている。
ちなみに、同製品の発売日である2026年1月23日には、タイアップ曲『君と目があったとき』が配信リリースされ、本コラボアイウェア着用のミュージックビデオも同日19時より公開。
同楽曲は、FRUITS ZIPPERらしい等身大の視点で制作されたという。メガネというモチーフを通して、“見え方が変わることで世界が少し違って感じられる瞬間”や、“前に進むきっかけとなる感情”を、優しくポップなサウンドで表現。作詞・作曲は、『わたしの一番かわいいところ』や『かがみ』などを手がけたヤマモトショウさんが担当した。
また、ミュージックビデオは、“個性が乱れとして扱われ、表情を見せることが禁止されている世界”を舞台に、メガネをかけたFRUITS ZIPPERのメンバーたちが、周囲の人々をおしゃれと表情の世界へ目覚めさせていくストーリーを描いている。
なお、Xでは、Zoffの公式アカウントをフォローし、対象の投稿を引用リポストした人に、サイン入りメガネ拭き(※抽選)や、オリジナル壁紙をプレゼントするキャンペーンを実施。
Zoff公式Instagramでは、指定のコメントを投稿した人を対象に、ミュージックビデオ撮影オフショット動画をプレゼントするキャンペーンを実施中なので、この機会にぜひ応募してみて。
【X限定】サイン入りメガネ拭きプレゼントキャンペーン/開始日時：2026年1月23日11時〜
【Instagram限定】MV撮影オフショット動画プレゼント/開始日時：2026年1月24日20時〜
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
