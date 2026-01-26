冬に行きたい「奈良県の穴場秘境」ランキング！ 2位「不動七重の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
新春のリフレッシュのために、まずは心の中をまっさらにしてみませんか。冬の寒さが生む透明感あふれる景色は、私たちの感性を鋭くさせてくれます。今回ご紹介するのは、静寂の中に力強い気配が漂う、知る人ぞ知るエリア。自分自身を見つめ直す、冬の静かな旅の目的地を提案します。
All About ニュース編集部では、2026年1月15〜16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「奈良県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
※冬期はアクセス道路の積雪・凍結にご注意ください
回答者からは「七段に連なる大滝でスケールが圧倒的 で、 冬は人がほぼいなくなり、秘境感が最大化 雪・氷・轟音の水流で異世界感が強い」（20代男性／福井県）、「滝もすごいが水が綺麗でエメラルドなのがみたい」（30代女性／大阪府）、「深い山の中にある渓谷みたいで原生林のような景色が楽しめるみたいなので雪と相性が良さそうです。行きたいです」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※冬期は積雪・凍結するため冬用タイヤが必須です。
回答者からは「冬は水面が静まり、周囲の木々や空がよりくっきり映り込みそうだと思ったからです。寒い季節ならではの澄んだ空気の中で見る景色は、神秘的で心が落ち着きそうだと感じました。アクセスは大変ですが、その分穴場感が強い点に惹かれました」（30代女性／秋田県）、「穴場です！綺麗な写真が撮れるので写真好きな方などいいかもしれません！天気が良いと気持ちいいです！」（20代男性／東京都）、「冬の風がない日に、周囲の山々や木々が鏡のような水面に映り込むシンメトリーの世界は、言葉を失うほどの絶景だからです」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：不動七重の滝／55票2位にランクインしたのは、下北山村にある「不動七重の滝」です。「日本の滝百選」にも選ばれているこの滝は、総落差約160mを誇る壮大な七段の滝。厳寒期には周囲の断崖や木々が雪や氷に覆われ、荒々しい岩肌と白い飛沫が織りなす光景は圧巻の迫力です。
1位：龍王ヶ淵／64票1位に輝いたのは、宇陀市にある「龍王ヶ淵」でした。大和富士とも呼ばれる額井岳の山腹にある、湧水の神秘的な池です。風のない日には周囲の木々が鏡のように水面に映り込むことで知られますが、厳冬期には水面が凍りついたり、周囲が雪化粧をほどこしたりと、水墨画のような幻想的な美しさを見せます。
