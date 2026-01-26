「まさか3人揃うなんて、、、」中島健人、ライブで超豪華コラボ！ 「全員系統の違うイケメン」
元Sexy Zoneの中島健人さんは1月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。25日に行われたライブ「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」にて豪華コラボレーションが実現したことを伝え、反響を呼んでいます。
【写真】「まさか3人揃うなんて、、、」
ファンからは「まさか3人揃うなんて、、、」「マジで豪華なコラボレーション」「予想外すぎた！」「全員系統の違うイケメン」「熱男しかおらん」「現地いたひとたち強運すぎるて〜」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「マジで豪華なコラボレーション」同アカウントは「けんしげひー として #WEST. #重岡大毅 さん #SnowMan #岩本照 さんに出演いただきました」とつづり、1枚の写真を投稿。中島さん、WEST.の重岡大毅さん、Snow Manの岩本照さんのスリーショットを載せています。黒いレザージャケットにジーンズというお揃いの衣装でステージに立つ3人ですが、表情やポーズは三者三様です。
「ひーちゃんとエア重岡」中島さんは2日、自身のInstagramを更新。1枚目に「ひーちゃんとエア重岡」と説明を添え、岩本さんとのツーショットを公開しました。実際には重岡さんはいませんが、中島さんが重岡さんと肩を組んでいるようなポーズをとっています。今後の投稿にも期待したいですね。
