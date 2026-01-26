北山は昨季リーグ2位の防御率1.63

野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は26日、都内ホテルで会見を開き、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の追加メンバー10人を発表した。新たに北山亘基投手（日本ハム）の名前が呼ばれると、「やばいわ泣く」「めっちゃ嬉しい」とファンも大興奮している。

北山は2021年ドラフト8位で京産大から日本ハムに入団。1年目にいきなり開幕投手に抜擢されて話題を呼び、2022年は55試合に登板した。2023年から先発投手として起用され、昨季は22先発で9勝5敗、リーグ2位の防御率1.63と大きく飛躍した。6月19日の巨人戦では9回1死まで無安打無失点投球を披露した。

一昨年のプレミア12で侍ジャパン入りしているが、WBC出場は初。何よりドラフト8位からの“下剋上”にファンも騒然。「ちょっと想定外だったわ」「き、北山亘基WBC!?!?!?!?!?!」「おおおおおおおおおおお」「北山教授、侍ジャパンまじか！」「楽しみにしてる」などと反響が寄せられている。

北山は大会本部を通じて「日本に生まれ日本に育ち、これまで野球を通じて沢山の事を学ばせていただきました。今大会では、これまでの学びを全てぶつけたいと考えております。日本の皆さんに喜んでいただけるよう、全身全霊で臨みます」とコメントした。（Full-Count編集部）