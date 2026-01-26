¡Öµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×à¥Ð¥ì¡¼ÂåÉ½º§á¤«¤é3Ç¯¡Ä ¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó Àè·îÃÂÀ¸¤ÎàÀÖ¤Á¤ã¤óÊú¤Ã¤³á»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
·§ËÜ¾ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë2¿Í¤Ç¡Ä
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤Î²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¯¹¬¤»»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤ÎµÜ»²¤ê¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ë¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤¬¤ª»ÒÍÍ¤òÏ¢¤ì¤Æ·§ËÜ¥Û¥Æ¥ë¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤Ø¤´Íè´Û¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¡Ö·§ËÜ¥Û¥Æ¥ë¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÏ¢Â³Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯6·îËö¡¢É×¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¦À¾ÅÄÍ»Ö(Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó)¤È¤Î·ëº§¼°¤òÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¶¨¶ÈÀè¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Çµó¤²¤¿±ï¤Ç¼Â¸½¡£
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤êà¥Þ¥Þ¤Î´éá¤Î¸Å²ì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¡Á¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼ÓÍýÆá¤Á¤ã¤ó¡¢²æ¤¬»ÒÊú¤¯»Ñ¤Ïµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇºÇ¹â¤À¤è¡×¡Ö¥Þ¥Þ¼ÓÍýÆá¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¸Å²ì¤µ¤ó¤ÈÀ¾ÅÄ¤Ï2022Ç¯12·î31Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£24Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£