医師として患者に寄り添い、芸人として人を笑わせる。

2つの仕事を続ける中で、しゅんしゅんクリニックPさんは「気持ちの切り替え」の難しさや、批判の声とも向き合ってきました。

一方で、二刀流だからこそ得られた手応えや、「掛け算で評価される」キャリアの魅力も実感しているといいます。

後編では、 複数の肩書を持つ働き方のリアルと、その先に目指す未来 について伺います。

前編： 医者で芸人。しゅんしゅんクリニックPの特別なキャリアができるまで「芸人になるのは本当にギリギリの選択でした」

肩書を掛け合わせる上で大切な“気持ちの切り替え”

――医者と芸人という2つの生き方が、自分の中でフィットしてきたと感じたのはいつ頃ですか？

実は、まだそんなにフィットしていないですね（笑）。今も探り探りなところはあります。本当はもう少しお笑いに力を入れたいんですけど、今は半々ぐらいの割合になっています。ベストは、週5日が芸人で、残り2日を医者にできたらと思っています。

――両立において大変なことや苦労していることはなんですか？

やっぱり、気持ちの切り替えは大変です。内科のクリニックは忙しいですし、さまざまな悩みを聞きます。そこから夜にお笑いライブがあったりすると、心が追いつかないんです。午前中はボケちゃいけない場所にいて、ライブではどちらかというと不謹慎なことを言ったりもするわけですから。

昔からやっているネタで、スベった芸人の目にライトを当てて「死んでますね」というくだりがあるんです。でも、医者終わりのライブだと、「“死んでる”なんて人に言っていいのかな？」と、ちょっと暗いトーンになってしまうんですよね。

――そういったときの、気持ちの切り替えはどうしていますか？

お笑い脳に切り替えるときは、自分が好きなバラエティー番組を見るようにしています。例えば、『さんまのお笑い向上委員会』などですね。

――逆にお笑い脳から医者モードへの切り替えも難しいですか？

そちらは意外と行きやすいんです。芸人の仕事をした翌日のクリニックだと、朝は「よろしくお願いします！」みたいな感じで、トーンが高くなってしまうんですが……（笑）。やっているうちに落ち着いてくるので、そこまで気にならないですね。

特別なキャリアが生み出す嬉しい瞬間

――キャリアを同時進行させる生き方に対して、批判的な声を受けることはありますか？

そうですね。特に昔は、たくさんありました。今は社会全体で、いろいろなことをやったほうがいいという雰囲気がありますが、僕が芸人になった15年ほど前は、もってのほかだったと思います。

今でもそういう声をもらうと、3日ぐらいは引きずりますね（笑）。でも、時間が経つと、「批判している人のほうが変なのかな」と自然と思います。あとは、そういうときもお笑いを見るとすっきりしますね。

――片方のキャリアが、もう片方のキャリアにいい影響を与えてくれることもありそうですよね。

そうですね。僕の医者としての長所は、話しやすさだと思います。

それは、もとの性格もありますけど、やっぱり芸人をやっていなかったら、もう少し堅い医者になっていた気がします。同期の芸人と接したり、ファンの方と話したりする中で、コミュニケーションが上手になったと思います。

――医者と芸人の2つをやっていて、嬉しかった瞬間はありますか？

いっぱいありますよ。出待ちで手紙をもらったことや、クリニックに来た方が僕のことを知っていて、「話すだけで病状が良くなりました」と言ってくれたこともあります。それは間違いなく、芸人をやっていなかったら得られない経験ですよね。

YouTubeでいただくコメントも、すごく嬉しいです。「明日手術で不安だったけど、この動画を見て笑えました」といった声や、医学部の学生が「医者になるモチベーションが湧いてきました」と書いてくれたりすると、やっていて良かったなと思いますね。

両方やっているから、両方真剣にできる

――改めて、2つの仕事をやるメリット、ひとつの肩書に縛られない働き方の魅力はどんなところにあると思いますか？

僕はひとつに専念すると、どうしてもストレスが溜まってしまうので、2つあることで相殺できています。

医者はやりがいがある一方で大変ですし、負の感情をダイレクトに受けやすい部分もある。芸人の仕事があるからこそリフレッシュできて、 両方やっているから、両方を真剣に続けられる んだと思います。

あとは、単純にリスクを考えたときにも良いと思います。「医者がAIに取って代わられるかもしれない」とか、「芸人は安定しない」という声があっても、2つあれば精神的に落ち着けますから。

2つの仕事をやっていると、掛け算で自分の価値を見てもらえるし、それによって自尊心や、「生まれてきて良かった」という気持ちも得られるんです 。唯一無二の感覚があると、メンタルも安定しますね。

――やりたいことが2つ以上あって、どちらを選択しようか迷っている人には、どんなアドバイスを送りますか？

悩んでいる時間はもったいないから、やってみたらいいと思いますね。「両方やってみて、ダメだったらやめればいい」というのが、僕の考えです。「こっちはいまいちだな」と思ったらひとつに絞ればいいし、両方いけそうなら両方やればいい。ただし、両方とも真剣に取り組んでほしいですね。

デメリットを挙げると、どうしても時間は半分になるので、専門性が薄くなってしまう可能性はあります。でも、2つやるからこそのオリジナリティも出てくると思う。とりあえず迷っているなら、挑戦してみてもいいんじゃないでしょうか。

――逆に、ひとつもやりたいことが見つからない人へのアドバイスはありますか？

自分が好きなことを探してほしいですね。僕は医者も芸人も、好きだから続けられているんです。

その「好きなこと」が見つからない人は、友だちや身近な人に聞いてみるのがいいと思います。「私って、何が好きそう？」と聞いて、返ってきた答えを実際にやってみたり、調べてみたりする。

なぜ人に聞いたほうがいいかというと、周りから見た自分の性格や長所は、自分が思っているものと違うことが多いからです。自分では当たり前にやっていることが、周囲から見ると「すごい」と思われている可能性もありますから。

――しゅんPさん自身も、周りに助言を求めるタイプですか？

よく聞きますね。例えば、ネタづくりでもそうです。

リズムネタを始めたときも、最初はお客さんの反応がよくありませんでした。でも、先輩のダイタクさんなどが「あれ、いいぞ」と声をかけてくれて、それが続ける自信になりました。

SNSについても同じで、たとえ後輩であっても、フォロワーの多いおばたのお兄さんや、松下（バリカタ友情飯・松下遼太郎）には、積極的に相談しています。

自分が思っている面白さと、人から見える面白さは違う。僕は、自分が好きだったダウンタウンさんやフットボールアワーさんのようにはなれなかったけど、周りの人たちのおかげで、今の芸風になれたと思っています。

――最後に、2つのキャリアを持つしゅんPさんが、これから実現したいことを教えてください。

賞レースにも力を入れたいですし、講演会などを通して、わかりやすく医療を伝えることにも取り組みたいです。芸歴を重ねる中で、若い頃とは少し取り組み方が変わってきて、「自分だからこそ伝えられることを伝えたい」「もっと人の役に立つことをしたい」と、自然に思うようになってきました。

あとは、「お笑いが人体に及ぼす影響」といったテーマで、論文を書けたら面白いと思っています。これはもう、40代をまるごとかけるような目標ですけど。

「アカデミックなことをやってみたら？」と言われることも多いですし、自分自身、勉強は好きなので挑戦してみたい。そうした論文を書ければ、医者芸人としての箔がつくんじゃないかと思っています。

前編： 医者で芸人。しゅんしゅんクリニックPの特別なキャリアができるまで「芸人になるのは本当にギリギリの選択でした」

プロフィール しゅんしゅんクリニックP しゅんしゅんクリニックP 医者芸人。1983年、前橋市出身。群馬大医学部卒。NSC（吉本総合芸能学院）東京校16期卒。2011年、漫才コンビ「フレミング」結成、16年解散、ピン芸人に。ダンスしながら医療あるあるを歌うリズムネタ「ヘイヘイドクター」で注目され、テレビや舞台、YouTube、学園祭などで活躍。最近は77歳の若手芸人「おばあちゃん」とのコンビ「医者とおばあちゃん」も話題。埼玉県内のクリニックなどに勤務。 X（旧Twitter） @fleming_miya Instagram @shun.miyamoto YouTube しゅんしゅんクリニックPチャンネル 公式HP しゅんP診療所 X（旧Twitter） @fleming_miya Instagram @shun.miyamoto YouTube しゅんしゅんクリニックPチャンネル 公式HP しゅんP診療所

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：求人ボックスジャーナル編集部 内藤瑠那