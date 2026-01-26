ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】宮崎・都城市の林野火災で消防車両出動 夏尾町の中馬渡バス… 【続報】宮崎・都城市の林野火災で消防車両出動 夏尾町の中馬渡バス停付近 約1時間42分後に鎮火（1月26日午後3時7分発生） 【続報】宮崎・都城市の林野火災で消防車両出動 夏尾町の中馬渡バス停付近 約1時間42分後に鎮火（1月26日午後3時7分発生） 2026年1月26日 16時33分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 宮崎県都城市消防局によると、26日午後3時7分、同市夏尾町の中馬渡バス停付近で林野火災が発生し、消防車両が出動した。同4時49分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 宮崎・門川町の建物火災鎮火 門川尾末漁港付近（1月25日午前8時26分ごろ発生） 福岡・小郡市でNTTかたり「料金の未払い」 電話替わった大阪府警装う男がSNSに誘導、個人情報聞き出す 住民宅に不審電話 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, 横浜, 神事, 床暖房, 配線, 訪問介護, 神奈川, 長野, ダイス, 静岡