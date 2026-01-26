札幌は１月２５日、２４時間降雪量が５４センチとなり、１月の観測史上最大の大雪に見舞われました。



一夜明けた２６日もＪＲや路線バスが運休し、物流も滞るなど生活に大きな影響が出ています。



（向山記者）「札幌市北区です。車道は車１台がようやく通れるほどの道幅となっています。身長をこえる雪山ができています」



２６日朝の札幌市北区の住宅街です。



道路脇に積みあがった雪山で車道の幅はかなり狭くなっています。





市民も２６日朝から雪かきに追われていました。（札幌市民）「きのう雪かき２回やってきょうは１回目。ひどいね」（雪かきをする人）「ここは使うシャッターなので開けないと仕事出来ない。全部埋まっている状態で」こちらの女性は、自身の背丈よりも高い雪山に悪戦苦闘。（井上カメラマン）「ホワイトアウトですね。先が見えないです」記録的な大雪となった札幌は、２５日午後７時までの２４時間降雪量が５４センチとなり、１月の観測史上最大にーまた、積雪は１１２センチを観測しました。１月に１メートルを超えるのは２１年ぶりです。市内のいたるところで雪が深く積もった道路にタイヤを取られ、身動きが取れなくなる車が相次ぎました。車から降りようにも大きな雪山が遮り、ドアが開ききらない場面も。（山本記者）「いまから押しますね」厚別区では運送会社のトラックが進めなくなっていました。記者も一緒にトラックを押すとー進んだと思いきやすぐに止まってしまいました。（山本記者）「これは除雪入らないとだめだ」ヤマト運輸では大雪の影響で、道内と全国を発着する荷物の輸送に大幅な遅れが生じています。また、日本郵便でも荷物の到着が数日程度遅延する見込みで、石狩管内の一部の郵便局では業務を休止するおそれがあるということです。（武田記者）「札幌の大雪は、およそ３００キロ離れた釧路市のスーパーにも影響が出ています」この影響で、札幌から３００キロ離れた釧路市内のスーパーでは、ヨーグルトなどの乳製品およそ３０種類の商品が入荷できていませんでした。今後さらに欠品が増える可能性があるといいます。（あいちょう釧路 相澤長昇社長）「短期間に物流の心臓部の札幌がここまで出荷が欠品になるのは初めてここ５～６年では初めて」

影響はＪＲにもー



ＪＲ北海道によりますと、特急や快速エアポートなどを含むあわせて４１９本の運休を決めています。



午後１時半には快速エアポートの札幌ー新千歳空港間で運転を再開しましたが、ＪＲ札幌駅では空港に向かう人などで多くの人が足止めされていました。



（北本アナウンサー）「特に空港行きに大きな影響が出ている。ＪＲが運休していてバス停に来るが赤い文字で運休中と書かれています。すぐ隣のタクシー乗り場には５０人以上の列ができています」



空港行きのバスも運休にー



市内のタクシー乗り場には行列ができていました。



高速道路は札樽道や道央道の一部などで通行止めとなっています。



札幌南ＩＣ付近では、高速道路から一般道へ下ろされる車で大渋滞となっていました。



ネクスコ東日本によりますと、通行止めの解除は２７日以降になる見通しです。



空の便では午後１時半時点で、新千歳空港を発着するあわせて７５便の欠航が決まっています。



（仙台に行く人）「２時半に仙台行きの予定でした。明日も仕事があるので出来れば戻りたい」



札幌市教育委員会によりますと、市内の小・中学校あわせて１４８校が休校。



一部の学校では登校時間を遅らせる繰り下げ登校となりました。



雪は落ち着きつつありますが、市内では除雪が追い付いていないところもあり、交通機関の乱れや車の立ち往生など引き続き注意が必要です。