¡Ú¹â»Ô²ò»¶¡Û¤¹¤Ç¤Ë£²£³Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤¬¡Ä¤ì¤¤¤ïÂçÀÐ»á¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ò»¶¤ò¤ä¤á¤Æ¡×¤Ë¹â»ÔÁíÍý¡Öº£¤«¤é¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤Î¡ÖÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡×¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¡¢°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¡¢ÃæÆ»¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏº¡¢»²À¯¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾¡¢¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò¡¢¤ì¤¤¤ï¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò¤Î£·ÅÞ¼ó¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÂçÀÐ»á¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤Ø¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ò»¶¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤â¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤Ï¡Öº£¤«¤é¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ø¤Î¼ÁÌä¤È¤·¤Æ¡Ö¼è¤êÁ¶¤¤¤Ê¤·¤Ç¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÀ¤³¦¤ÏÂçÆ°Íð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢À¤³¦¤Î»Ò¶¡Ã£¤òÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤Æ»¶Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É±ä¡¹¤È¼ÁÌä¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤«Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡Ö£±Ê¬¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ò»¶¤ò¤ä¤á¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬¤´¼ÁÌä¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤Èº¤ÏÇ¡£ÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö²ò»¶¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¼ÁÌäÉôÊ¬¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö²ò»¶¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤´¼ÁÌä¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë½°µÄ±¡¤Ï²ò»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£