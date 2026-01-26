「令和にBuono!が動いてる」鈴木愛理の「初恋サイダー」一発撮りに反響、公式映像も新たに公開
歌手で俳優、モデルとしても活動する鈴木愛理が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にソロで初登場。人気曲「初恋サイダー」をソロでパフォーマンスし、大きな反響を呼んでいる。
【動画】話題の鈴木愛理「初恋サイダー」一発撮り映像＆Buono!ラストライブから「初恋サイダー」映像
鈴木は23日に『THE FIRST TAKE』にソロで初登場し、かつて活動していた嗣永桃子、夏焼雅、鈴木からなるユニット・Buono!より「初恋サイダー」（2012年）をソロで披露した。
同曲は、今なお多くのファンの記憶に刻まれるBuono!のヒットナンバーで、アイドル界の“神曲”とも称され、数々のアーティストがカバーしてきた楽曲。鈴木のツアーバンドメンバーによる生演奏とともに、『THE FIRST TAKE』だけの特別な一発撮りで披露され、公開から3日で再生回数は200万回に迫る勢いを見せている。
また、このタイミングにあわせて、Buono!のオフィシャルYouTubeチャンネルが更新され、「初恋サイダー（Album version）」「Kiss！Kiss！Kiss！」のライブ映像2本が新たに公開された。ファンからは「令和にBuono!が動いてる！」「このタイミングでの公式更新は神」と、驚きと喜びの声が上がっている。
公開されたのは、いずれも2017年5月22日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様で、Buono!にとってのラストライブ。ラストライブで見せた名曲「初恋サイダー」のステージが、改めて注目を集めている。
【動画】話題の鈴木愛理「初恋サイダー」一発撮り映像＆Buono!ラストライブから「初恋サイダー」映像
鈴木は23日に『THE FIRST TAKE』にソロで初登場し、かつて活動していた嗣永桃子、夏焼雅、鈴木からなるユニット・Buono!より「初恋サイダー」（2012年）をソロで披露した。
また、このタイミングにあわせて、Buono!のオフィシャルYouTubeチャンネルが更新され、「初恋サイダー（Album version）」「Kiss！Kiss！Kiss！」のライブ映像2本が新たに公開された。ファンからは「令和にBuono!が動いてる！」「このタイミングでの公式更新は神」と、驚きと喜びの声が上がっている。
公開されたのは、いずれも2017年5月22日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様で、Buono!にとってのラストライブ。ラストライブで見せた名曲「初恋サイダー」のステージが、改めて注目を集めている。