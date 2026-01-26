侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表した。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。新たに１０人が加わり、全３０選手中２９人が決まった。所属先未定の菅野を含めると、メジャーリーガーの出場は２００９年大会の５人を大幅に上回る史上最多の８人となった。

会見の全文は以下の通り。

―かなりパワーヒッターも多い打線となっているが、井端監督が目指す野球の形は。

「まだ大まかに、何通りかしか打線は組んでないですけど、その中で日本人の選手も入っていますので、状態を見てから考えようかなと思っています。皆さんが思っている４番はというところの中では何人もいると思いますので、ここからじっくり考えようかなと思っています」

―４番は決まっているか。

「いや、特には決まっていないですけど、皆さんが思っている選手はみんな候補だなと思っています」

―どういった上位打線の顔ぶれにしようと考えているか。

「一番は流れだと思っていますので。メジャーでキャンプもろもろ見られないので、状態はなかなか把握しづらいかも知れないですけど、そのへんは本人に聞きながらやろうかなと思っていますし、いろんな人が候補に、打てる選手はいっぱいいると思いますので。その中からどういう組み合わせが一番得点しやすいかというところは、コーチと相談しながら探ろうかなと思っています」

―ＷＢＣ初出場となる曽谷、北山、小園各選手の選出理由は。

「小園選手は自分がなってからずっと大会に来ていただいて、全ての大会で活躍してくれました。ポジション的には内野、ショート、サード、セカンドも、特にプレミアで一大会全部セカンドというところではすごくいてくれると助かる選手かなと思いますし。本当に『ここ』という時の勝負強さはあるなというところが、選ぶ理由になったかなと思います。曽谷投手は昨年の秋の強化試合であれだけの投球を見せてくれましたし、ＭＬＢ球にも対応という中では呼んだ選手の中では一番だったかなと。あのボールをまた春に投げてもらえれば、十分に抑えてくれるという判断に至りました。北山投手も小気味良いピッチングですし、コントロールもいいですし、ボールの強さというところと、変化球を踏まえてどの球種でもストライクが取れるというところでは、貴重な投手だなと思っています」

―中村捕手について、第２弾ではなく今回選出されたのは他の選手との争いなどがあったのか。

「いえ。偏らないように、そこは中村選手に限っては」

―山本投手への期待は。

「もう日本でもトップの投手であるのは間違いないですし、日本のエースとして投げるところ、勝てるピッチングをしてもらえればいいかなと。それだけですね」

―ＭＬＢから過去最多の選出となった。その一方で各国も本気のメンバーをそろえてきたが、侍ジャパンとして世界を相手にどんなドラマを描くか。

「もう優勝しかないと思っていますので、途中の試合内容というところにはあまりこだわらず、勝ちにだけこだわってやろうかなと思っています」

―各国メジャーリーガーも多いが、そのあたりで意識する部分は。

「前回大会に比べて素晴らしい選手が出てくれるというところでは、日本のレベルがどれだけ上がったかを試せるチャンスかな思うので、そこでまた勝ちたいなという気持ちでしかないですね」