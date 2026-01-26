ボートレース下関で29日に開幕する「G1第69回中国地区選手権」に出場する寺田空詩（山口）らPR隊が26日、スポニチ西部総局を訪れた。

山口、広島、岡山各支部のトップレーサーが中国地区No.1をかけて争う。初日12Rドリーム戦には地元の白井英治、寺田祥が広島の辻栄蔵、山口剛、岡山の茅原悠紀、吉田拡郎を迎え撃つ構図。2日目12Rドリーム戦は片岡恵里、清水愛海の地元勢に加え海野ゆかり、田口節子、守屋美穂、実森美祐が出場する。

G1初出場について「うれしい気持ちが大きかった」と言う寺田空詩は、地元下関の水面は「凄く乗りやすいですね。スタートもまあまあ見えている感じです」と好感触。「なかなか走れない舞台なので、先輩方からいろいろ吸収して課題を見つけられたら。水神祭をあげられるように頑張りたい」と抱負を語った。

場内では期間中毎日、河口恭吾（29日）、クリスタル・ケイ（2月3日）ら豪華アーティストによるミュージックライブに加え、熊田曜子（30日）、武藤敬司（2月3日）らトークショーゲストが公式YouTube「オッズタイム」にも出演して盛り上げる。“瀬戸内グルメフェス”と銘打たれた山口・広島・岡山の名物グルメや地ビールが楽しめるコーナーも。売り上げ目標は80億円。