広島が２６日、２月１日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

１軍メンバーにはドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）を含む新人４人が名を連ねた。一方で常広、末包、野間、大盛らが２軍スタートとなった。新井監督は「若手もベテランも関係なく、みんなに競争してもらおうというメンバーにした」と語った。

１軍キャンプは２月１日から１２日まで宮崎県日南市で行われ、１４日から２５日までは沖縄県沖縄市で行われる。２軍は２月１日から３日まで由宇球場などで行われ、５日から２５日まで日南市で行われる。

以下が振り分けメンバー。

◆１軍

【投手】斉藤汰、森浦、大瀬良、森、森下、床田、栗林、中崎、高、益田、滝田、高橋、赤木、鈴木、ターノック、島内、岡本、玉村、ハーン、辻

【捕手】坂倉、石原、小林

【内野手】勝田、矢野、小園、佐々木、菊池、渡辺、辰見、前川、佐藤啓、岸本、モンテロ、二俣

【外野手】秋山、平川、久保、ファビアン、中村奨

◆２軍

【投手】常広、黒原、佐藤柳、ケムナ、工藤、塹江、長谷部、松本、高木快、斉藤、アドゥワ、遠藤、菊地、日高、杉田、小船、竹下、河野、杉原

【捕手】会沢、持丸、清水、高木翔、安竹

【内野手】羽月、堂林、林、西川、仲田、内田、岸本、ラミレス

【外野手】野間、大盛、末包、田村、中村貴、名原、ロベルト