モト冬樹（74）が25日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（月曜深夜0時40分）に出演。愛車にかけたこれまでの金額を明かし、スタジオを驚かせた。

番組の企画はお金にまつわるエピソードトークをして総額10億円を目指すというもの。

共演した三上悠亜、藤田ニコルがリフォームなどの金額を発表した流れに冬樹は「俺も工事関係で…頭の」と自身の頭髪について語った。

冬樹は「養毛剤をね、今までいくら使ったか」と話出すと、スタジオは笑いに包まれた。「昔はね、ミノキシジルっていうすごい成分があって、これが日本になかったの。ハワイにあった。だからハワイに行ったときに必ず買ってきてたの。平均的に言うと1本6000円するんですよ。それでだいたい1カ月持つ。それで40年。だいたい6000円×12だな？ でいろいろマッサージ器とかいろいろ使ってるから、250〜260万円ということで」と金額を明かした。

有吉弘行は「でもその分ね、成果が出てる」とイジると、ガクテンソクの奥田修二は「なんちゅうこと言うんですか」とつっこんだ。

冬樹は「バカ！使ってなかったらつるっぱげだ！」と語気を強めてツッコみ、スタジオは爆笑で包まれた。「こんなにとどまってるんだよ」とアピールした。

有吉は「ミノキシジル業界が怒ってくるんじゃないですか、『その話しないでくれ』って」と笑っていた。