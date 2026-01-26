U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表FW道脇豊(福岡)の今大会振り返りと、今後の目標「初めてのJ1で早く初ゴールを」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
FW道脇豊(ベフェレン→福岡)は先発2試合を含む全試合に出場。最前線でチャンスを作り、グループリーグ第1節・シリア戦(○5-0)ではPKによるゴールを記録した。準々決勝・ヨルダン戦(○1-1/PK4-2)のPK戦では、相手GKに止められながらもボールが着地後にゴールに転がり込むという気迫のゴールで、チームに大きな流れをもたらした。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─アジア制覇をした感想は?
「ストライカーとして点を決めるところは決めて、チームの勝利にもっと貢献できたかなという後悔はある」
─収穫と課題は。
「こういう大舞台で点を決めて、自分の価値を高められるようにしていきたい」
─今後の成長にどうつなげたいか。
「試合ごとに得点を取って、ストライカーなので。チームの勝利に貢献していきたい」
─新天地・福岡に移籍する。
「たくさん試合に出場して成長していきたい。まず初めてのJ1なので、そこをしっかり楽しんで、初ゴールを早く決めたい」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)
FW道脇豊(ベフェレン→福岡)は先発2試合を含む全試合に出場。最前線でチャンスを作り、グループリーグ第1節・シリア戦(○5-0)ではPKによるゴールを記録した。準々決勝・ヨルダン戦(○1-1/PK4-2)のPK戦では、相手GKに止められながらもボールが着地後にゴールに転がり込むという気迫のゴールで、チームに大きな流れをもたらした。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
「ストライカーとして点を決めるところは決めて、チームの勝利にもっと貢献できたかなという後悔はある」
─収穫と課題は。
「こういう大舞台で点を決めて、自分の価値を高められるようにしていきたい」
─今後の成長にどうつなげたいか。
「試合ごとに得点を取って、ストライカーなので。チームの勝利に貢献していきたい」
─新天地・福岡に移籍する。
「たくさん試合に出場して成長していきたい。まず初めてのJ1なので、そこをしっかり楽しんで、初ゴールを早く決めたい」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)