U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表FW古谷柊介(東京国際大)の今大会振り返りと、今後の目標「自信のついた大会だった」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
FW古谷柊介(東京国際大3年)は3試合連続でゴールに関与。グループリーグ第2節、第3節でゴールを決め、準々決勝・ヨルダン戦では自らのシュートで同点ゴールに導いた(後にオウンゴールに訂正)。先発2試合を含む全試合に出場し、決勝ではMF大関友翔の先制ゴールをアシストした。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─アジア制覇をした感想は?
「今までと違った、自信のついた大会だった。より結果で自分をアピールできた印象はある」
─結果を残した大会だった。
「得点という部分で、短期間の大会で結果を残せたことは本当に大きい」
─収穫と課題は。
「最初はトラップも決まらなかったけど、決勝は初戦とか練習試合とかとは違う自分なりの余裕というか、ちょっと違った相手の見方もできた。課題は、もっとできるところもあった。自分の長所を生かすために、どんどんチャレンジしていくところはやっていかなきゃいけないし、もっと結果にこだわれる部分もあった。そういうところはA代表を目指すうえでやっていきたい」
─今後の目標は。
「日本もいまW杯優勝という目標を掲げていて、自分もひとつの目標にW杯優勝がある。ロス五輪に出ることも、その先を見据えた自分の行動を変えていかなきゃいけないというところが、ひとつある。これからやること一つひとつが今後につながっていく。自分に自信を持ってやっていきたい」
─プロの舞台を目指すことも大きな経験値になるはず。
「それが一番成長すると思う」
(取材・文 石川祐介)
