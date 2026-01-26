U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表MF嶋本悠大(清水)の今大会振り返りと、今後の目標「チームで一番ボールに触りたいなと思えるような遠征だった」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
MF嶋本悠大(清水)は先発2試合を含む全試合に出場。右インサイドハーフで攻守のバランスを取った。準決勝・韓国戦では後半39分までプレー。迫力のあるハードワークで、大一番の勝利に大きく貢献した。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─アジア制覇をした感想は?
「途中からという試合が多かったけど、全試合出場できた。そのなかでも自分の良さを出せた遠征だった」
─収穫と課題は。
「収穫は、今までずっとボールを受けることを怖がっていた自分がいた。そこを払しょくできた。もっとボールに触って、チームで一番ボールに触りたいなと思えるような遠征だった。課題は、途中からの選手がもう少しパワーを持ってプレーしないといけないし、その流れを変えないといけないと思う。流れを変えることを考えても、入りの部分やチームにもたらせる影響は大きい。そこは課題」
─今後の成長にどうつなげたいか。
「まず攻撃の部分は、もう少しアイデアを持って、余裕を持ってプレーすること。守備は、もう少しアグレッシブに行きたい」
─今年一年の目標は。
「試合にいっぱい絡んで、チームのなかで一番目立つ選手になりたい。ルーキーじゃなくて、プロ2年目なので、しっかり自覚を持った行動を取る。プレーで示していきたい」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)
