【1月25日のB1試合結果】両地区熾烈な順位争い続く…宇都宮はOTで首位攻防戦を制す、名古屋Dは長崎に肉薄

1月25日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1リーグ戦第19節の13試合が開催された。







上位混戦の東地区では、宇都宮ブレックスとレバンガ北海道の首位攻防戦のGAME2が行われた。24日のGAME1は18点差で敗れた宇都宮が、第1クォーターから真っ向勝負の点の取り合いでリードを奪う。しかしその後は逆転されるなど一進一退の攻防が続き、試合の行方は延長戦へ。ここで輝きを見せたのは宇都宮のエースD.J・ニュービル。オーバータイム開始早々にシュートを決めると、残り時間1分08秒には力強いドライブでレイアップを沈め勝利を手繰り寄せ、最後まで食らいつく北海道を振り切った。ニュービルは7本の3ポイントを含む38得点と大活躍を見せ、ホームで意地の勝利となった。





西地区の2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは3位のシーホース三河と対戦した。上位争いとなったこの対決は、前半でリードを許した名古屋Dが第3クォーターの三河のスコアを7得点に抑えるディフェンスを見せ逆転に成功。77－62で名古屋Dに軍配が上がり、今節連勝で2位の座をがっちりキープした。

三遠ネオフェニックスはホームに長崎ヴェルカを迎えたGAME2で、終始リードを奪う展開を見せ95－87で勝利を収めた。24日にケガから復帰した佐々木隆成が25得点とチームをけん引。4選手が2ケタ得点をマークし長崎の連勝をストップさせた。長崎は今シーズン4敗目となり、名古屋Dとのゲーム差は3ゲームとなった。

そのほか、24日のGAME1で琉球ゴールデンキングスに大敗を喫した千葉ジェッツは、序盤こそリードを奪うも、最終クォーターに失速し惜敗となり4連敗。群馬クレインサンダーズは滋賀レイクスを破り3連勝を果たした。

1月25日に行われたB1試合結果は以下のとおり。

■1月25日のB1試合結果



大阪エヴェッサ 88－105 アルバルク東京



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77－62 シーホース三河



秋田ノーザンハピネッツ 97－77 川崎ブレイブサンダース



千葉ジェッツ 63－65 琉球ゴールデンキングス



富山グラウジーズ 79－89 サンロッカーズ渋谷



京都ハンナリーズ 82－71 横浜ビー・コルセアーズ



島根スサノオマジック 78－83 仙台89ERS



茨城ロボッツ 81－88 越谷アルファーズ



宇都宮ブレックス 108－106 レバンガ北海道



群馬クレインサンダーズ 92－76 滋賀レイクス



アルティーリ千葉 73－79 佐賀バルーナーズ



三遠ネオフェニックス 95－87 長崎ヴェルカ



ファイティングイーグルス名古屋 74－77 広島ドラゴンフライズ

【動画】OTにもつれ込む激戦…1月25日宇都宮vs北海道ハイライト映像