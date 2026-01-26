＜動意株・２６日＞（大引け）＝神戸物産、ニトリＨＤ、グロームＨＤ、ノースサンドなど ＜動意株・２６日＞（大引け）＝神戸物産、ニトリＨＤ、グロームＨＤ、ノースサンドなど

神戸物産<3038.T>、ニトリホールディングス<9843.T>＝逆行高。外国為替市場では前週末２３日夕方以降、２６日早朝にかけて１ドル＝１５９円台前半から一時１５４円台前半へと、およそ５円幅の急速なドル安・円高が進行した。米当局によるレートチェック観測や日米協調介入の警戒感から、円を買い戻す動きが加速。２５日に高市早苗首相がテレビ番組で、「投機的な動きや非常に異常な動きには、日本政府として打つべき手はしっかりと打っていく」と述べたことも、介入の思惑を一段と広げる方向に作用したようだ。これらを背景に株式市場では円高メリット株への物色意欲が高まった。



グローム・ホールディングス<8938.T>＝４日続伸。前週末２３日の取引終了後、医療法人社団さくらライフ（東京都墨田区）と業務提携契約を締結すると発表しており、好感した買いが入っている。医療サービスの質の向上とアライアンス先の業務運営の効率化を目的とする。グロームＨＤはアライアンス先医療機関に対する経営支援サービスを提供。今回新たに提携が決まったさくらライフは病院や介護施設など計２９施設を展開している。なお、今期業績に与える影響は軽微と見込む。



ノースサンド<446A.T>＝上げ足強め続伸。前週末２３日の取引終了後、２６年１月期の単独業績予想について、売上高を２５０億６００万円から２６０億６９００万円（前期比５８．８％増）へ、営業利益を４８億７４００万円から５３億５６００万円（同９３．１％増）へ、純利益を３４億７４００万円から３６億８６００万円（同８６．７％増）へ上方修正しており、これを好感した買いが入っている。好調な採用活動や高い定着率の維持によりコンサルタント数が順調に増加しているほか、既存・新規案件の堅調な拡大により稼働率が引き続き高水準で推移していることが要因。また、顧客企業との関係強化により平均単価も上昇しているという。



テクノホライゾン<6629.T>＝物色人気に大幅高。前週末２３日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について営業利益を１２億円から１５億円（前期比４．０倍）へ上方修正すると発表した。配当予想も１３円から２０円（前期１２円）に引き上げた。これが好感されている。ＧＩＧＡスクール構想第２期の開始によって既存機器の更新需要が高まり、電子黒板や書画カメラなどＩＣＴ機器の販売が想定以上に推移したため。なお、売上高予想については５３０億円から５１０億円（同０．７％増）へ下方修正した。中国経済の減速や設備投資意欲の回復遅れを受け、ロボティクス事業の需要が低調に推移している影響を織り込んだ。



ヒガシホールディングス<9029.T>＝急反発し新高値。前週末２３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が４２４億７３００万円（前年同期比２２．４％増）、営業利益が３０億９２００万円（同５８．０％増）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。２４年８月に開設した大手ＥＣ向けの３ＰＬセンター「川西ロジスティクスセンター」の本格稼働や、既存の大型３ＰＬセンターの取扱量増加などが業績に貢献した。通期計画は据え置いた。営業利益の通期計画（３２億５６００万円）に対する進捗率は約９５％と高いものの、第４四半期（１～３月）は大手ＥＣ向け３ＰＬセンター「流山ロジスティクスセンター」の増床部分の稼働開始に向けた初期投資費用がかかる。加えて、更なる業容拡大に向けた人材・設備・車両への大型投資などを行う可能性もあるとした。



ジェリービーンズグループ<3070.T>＝ストップ高。きょう寄り前、２６年１月期の通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の２５億円から３０億円（前期比３．６倍）、営業損益予想を８９００万円の赤字から２億円の黒字（前期は５億１９００万円の赤字）、最終損益予想を２億６００万円の赤字から１億４４００万円の黒字（同５億１９００万円の赤字）とした。最終損益が赤字予想から一転、１６年１月期以来となる１０期ぶりの黒字の見通しになっており、材料視した買いが集まっている。子会社Ｇｏｌｄ Ｓｔａｒが１２月に発売した新商品「３Ｄフルーツアイス」が想定を上回る売れ行きとなっている。加えて、スポーツ事業で越谷レイクタウン店を開業したほか、リカバリーウエアブランド「ジェリービーンズスタイル」の商品の販売開始が順調に進んでいる。また、婦人靴の実店舗からの撤退を進めたことで不採算店舗に関する固定費が削減され、収益構造が改善している。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS