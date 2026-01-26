外為サマリー：一時１５３円８０銭台の円高、当面の落ち着きどころを探る展開 外為サマリー：一時１５３円８０銭台の円高、当面の落ち着きどころを探る展開

２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円１０銭前後と前週末午後５時時点に比べ４円２０銭強の大幅なドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円８４銭前後と同３円００銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５５円１０銭台で推移していたが、その後、一段のドル安・円高が進行。午後１時１０分過ぎには１５３円８０銭前後と昨年１１月中旬以来、約２カ月半ぶりの円高水準をつけた。２３日に日米金融当局が、為替介入の前提となるレートチェックを実施したとの観測が強まり、市場には介入警戒感からのドル売り・円買いが膨らんだ。急激に進行した円安の水準訂正が進むなか、足もとではドル円相場の当面の落ち着きどころを探る展開となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８６４ドル前後と同０．０１２０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。







出所：MINKABU PRESS