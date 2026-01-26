明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

２３：００ 米・住宅価格指数

２３：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

※日・閣議

※日・衆議院選挙公示

※米・５年物国債入札

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目



○決算発表・新規上場など



決算発表：カワチ薬品<2664>，信越化<4063>，マクアケ<4479>，サイバトラス<4498>，カイノス<4556>，東北鋼<5484>，リアルゲイト<5532>，テセック<6337>，ＳＭＫ<6798>，ＰＬＡＮＴ<7646>，コメリ<8218>，池田泉州ＨＤ<8714>，Ｇｅｎｋｙ<9267>，ＳＥＨＩ<9478>，両毛シス<9691>，カプコン<9697>，ＤＭＳ<9782>

※海外企業決算発表：ボーイング，ユナイテッドヘルス・グループほか



出所：MINKABU PRESS