ラクオリア創薬<4579.T>はこの日の取引終了後、子会社ファイメクスが創出したＩＲＡＫ－Ｍタンパク質分解誘導剤（複素環化合物）の物質特許（出願番号：特願２０２１－５３５４７３）について、日本における特許査定の通知を受領したと発表した。



同剤は、近年主流となっている免疫チェックポイント阻害剤に抵抗性を示す動物モデルを含む複数のがん動物モデルで抗腫瘍効果を示すことが確認されているという。今回特許査定を受けた化合物群はファイメクスが強みとする創薬プラットフォーム「ＲａＰＰＩＤＳＴＭ」から創出されたものであり、引き続き創薬研究開発を推進し、知的財産の強化・拡充に取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS