ファナック<6954.T>は２６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比６．５％増の６２３３億１２００万円、最終利益は同１３．７％増の１１６８億６２００万円となった。ファクトリー・オートメーション（ＦＡ）が中国において、ロボットが米州と中国において堅調に推移した。工場の稼働が向上したことも寄与する。



２６年３月期の業績予想については直近の業況を踏まえ、売上高予想は従来の８１８８億円から８４０７億円（前期比５．５％増）、最終利益予想は１５７３億円から１５８０億円（同７．１％増）に見直した。営業利益予想は１７５９億円から１７２９億円（同８．８％増）に引き下げた。第４四半期の想定為替レートは１ドル＝１４５円、１ユーロ＝１７０円とした。



出所：MINKABU PRESS