りたりこの１０～１２月最終益が４１％減、上限１．４％の自社株買いも発表

ＬＩＴＡＬＩＣＯ<7366.T>が２６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が２８２億４００万円（前年同期比１９．１％増）、営業利益が３１億８２０００万円（同５７．５％増）、最終利益が１６億８３００万円（同２１．６％増）だった。直近の１０～１２月期は売上高が９３億４０００万円（前年同期比１４．４％増）、営業利益が１１億２００万円（同８．０％増）、最終利益が４億４７００万円（同４１．０％減）との計算になる。



りたりこは障害者向け支援事業を展開している。４～１２月は児童福祉事業が黒字に転換。加えて、施設の集客を支援するＳａａＳ型プロダクトなどを展開するプラットフォーム事業、米国で強度行動障害者向けサービスを営む海外事業が大幅な増収増益になった。



りたりこは同時に取得総数５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．４％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いを開示した。取得期間は１月２７日から３月３１日とし、取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買い付けで実施する。



出所：MINKABU PRESS