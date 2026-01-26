Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¥Ñ¥ê¤ÇÌ¥¤»¤¿¡È°µÅÝÅª¤ÊÈþ¡É¡ªÀöÎý¤µ¤ì¤¿»äÉþ»Ñ¤ä¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¿²µ¯¤»Ñ¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥êÂÚºßÃæ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①¥¹¥¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»äÉþ»Ñ ②¿²µ¯¤»Ñ¤âÈþ¤·¤¤¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎDIOR¥·¥çー¤Î1ÆüVLOG ③④⑤¥Ñ¥êÂÚºß¥·¥ç¥Ã¥È ⑥⑦SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¾
¢£Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥êÂÚºß¥·¥ç¥Ã¥È
¸½ÃÏ»þ´Ö1·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎDIOR¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë2026-2027Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿ー ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥çー¡¢¤½¤·¤Æ1·î22Æü¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥³¥ó¥µー¥È¡ØLe Gala Des Pieces Jaunes¡Ê¢¨Pieces¤Îe¤Ï¥¢¥¥åー¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ê¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤¹á¤ê¤Î¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿Åê¹Æ¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤²£´é¡¢Å·°æ¤Ë±Ç¤ë¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Î¡È±Æ¡É¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£
Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥Ã¥¯¤ÊÀöÎý¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¿ô¡¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥±¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢¥°¥ìー¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Üー¥Àー¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈDior¡É¤Î¥í¥´¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥°¥ìー¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥«ー¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¡¢¥À¥áー¥¸¥¸ー¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë²£´é¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¥°¥ìー¤Î¶ßÉÕ¤¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÇÀå¤ò¤Ú¤í¤ê¤È½Ð¤·¤¿¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¥¯¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ëÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¤Î¥¦¥£¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ÈË¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢³¹³Ñ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥¢ー¥È¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÈþ½ÑÉ¾ÏÀ²È¡¦Patrick Favardin¤Î½ñÀÒ¡ØMathieu Mategot¡Ê¢¨Mategot¤Îe¤Ï¥¢¥¥åー¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿É÷·Ê¤äÊª¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡£BGM¤Ë¤Ï¡¢Keshi¤Î¡ÖBodies¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿²µ¯¤¤«¤éDIOR¤Î¥·¥çー¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¡ª¥¹¥¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡ÖËÍ¤ÎºÇ½é¤ÎDIOR Vlog¡×¸ø³«
¤Þ¤¿¡¢Christian Dior¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥çー¤Ç¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î1Æü¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¿²µ¯¤¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥·¥çー¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿²ÖÊÁ¤Î°áÁõ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡Ö»î¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥·¥çー½ªÎ»¸å¤Ë²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¥Ñ¥ê¤Ë¤ÏSTAY¡ÊStray Kids¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Í¡ª¡×¤È¸ì¤ë¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£½é¤á¤ÆDIOR¤Î¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¡¢µ®½Å¤ÊÉñÂæÎ¢¤ÈÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Á´Éô¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁª¶Ê¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö»äÉþ¤Þ¤Ç´°àú¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¥¤¥¨¥Ë¤Î¸üÄì¥¹¥Ëー¥«ー¡©¡×¡Ö¿²µ¯¤¤«¤é¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¡ÈºÇ½é¤Î¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£