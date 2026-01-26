BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が、Instagramを更新。東京を満喫するプライベートショットやライブのオフショットを多数公開した。

【写真】BLACKPINKジェニーがちいかわらんど、ドンキ、麻布十番へ！【写真】ジェニー、ジス、ロゼの東京公演オフショット①～④

■BLACKPINKジェニーが東京を満喫！『セーラームーン』作者からのプレゼントも

BLACKPINKは1月16日から18日にかけて、ワールドツアーの日本公演を東京ドームで開催。ジェニーはこの合間に東京の街を散策したようで、投稿の3、10枚目ではキャップを被り、マスクや変装などはせずに、麻布十番駅前など東京の路上をリラックスした表情で闊歩している。

6枚目ではBLACKPINKの広告が貼られた渋谷109の写真をアップ。7枚目では原宿のちいかわらんどを訪れ、『ちいかわ』に登場する鎧さんのオブジェと並び、右手を挙げてポーズを真似っこ。さらに牛カツや寿司を味わったり（12、17枚目）、ドン・キホーテでエスカレーターに乗ったり（14枚目）と、日本を存分に満喫したようだ。

また写真4枚目には、漫画『美少女戦士セーラームーン』の作者・武内直子から贈られたイラストと直筆サインの写真をアップ。ジェニーが2023年にリリースしたシングル「You & Me」では、武内がジャケットイラストを手がけていた。

また公演のステージ写真や舞台裏でのショットを集めた投稿では、衣装をカリスマ性たっぷりに纏った姿とともに「黒とピンクで染まった夜 一緒に作れて幸せでした」と、日本語でファンへの感謝を綴っている。

SNSでは「ジェニさんがちいかわらんど行ってる!?」「鎧さんと写真を？？？！」「東京で楽しそうな写真見られて本当に幸せ」「ドンキにもちゃんと行ってる！！」「めっちゃ東京楽しんでそうで嬉しい」「東京公演の投稿を3つも…」「ジェニのための描き下ろしセラムンやばい」など、多くの反響が起こっている。

■BLACKPINKジスとリサは揃って「あざっす！」と感謝

またメンバーのJISOO（ジス）とLISA（リサ）も、東京公演のオフショットをアップ。ジスは「特に久しぶりに会えたような気がして、なんだか感動しましたし、みんなの笑顔を一人ひとりしっかり見ることができて嬉しかったです」など長文の日本語で愛を伝え、リサも「あざす」とお茶目に感謝を綴った。