【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(26日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
59246.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)
56724.98 ボリンジャー:＋3σ(25日)
55729.10 ボリンジャー:＋3σ(13週)
55599.57 ボリンジャー:＋2σ(26週)
55100.42 ボリンジャー:＋2σ(25日)
54180.08 ボリンジャー:＋2σ(13週)
53475.86 ボリンジャー:＋1σ(25日)
53341.07 均衡表転換線(日足)
53295.05 6日移動平均線
52885.25 ★日経平均株価26日終値
52631.05 ボリンジャー:＋1σ(13週)
51952.78 ボリンジャー:＋1σ(26週)
51851.29 25日移動平均線
51832.80 新値三本足陰転値
51565.55 均衡表基準線(日足)
51565.55 均衡表転換線(週足)
51082.03 13週移動平均線
50381.69 75日移動平均線
50226.73 ボリンジャー:-1σ(25日)
50058.01 均衡表雲上限(日足)
49533.00 ボリンジャー:-1σ(13週)
48602.17 ボリンジャー:-2σ(25日)
48497.26 均衡表雲下限(日足)
48306.00 26週移動平均線
47983.98 ボリンジャー:-2σ(13週)
47168.92 均衡表基準線(週足)
46977.61 ボリンジャー:-3σ(25日)
46434.95 ボリンジャー:-3σ(13週)
44659.22 ボリンジャー:-1σ(26週)
43626.50 200日移動平均線
41012.43 ボリンジャー:-2σ(26週)
38116.15 均衡表雲上限(週足)
37365.65 ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 61.42(前日65.08)
ST.Slow(9日) 62.36(前日61.92)
ST.Fast(13週) 85.11(前日89.84)
ST.Slow(13週) 85.24(前日82.25)
［2026年1月26日］
株探ニュース