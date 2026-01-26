

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59246.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56724.98 ボリンジャー:＋3σ(25日)

55729.10 ボリンジャー:＋3σ(13週)

55599.57 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55100.42 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54180.08 ボリンジャー:＋2σ(13週)

53475.86 ボリンジャー:＋1σ(25日)

53341.07 均衡表転換線(日足)

53295.05 6日移動平均線



52885.25 ★日経平均株価26日終値



52631.05 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51952.78 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51851.29 25日移動平均線

51832.80 新値三本足陰転値

51565.55 均衡表基準線(日足)

51565.55 均衡表転換線(週足)

51082.03 13週移動平均線

50381.69 75日移動平均線

50226.73 ボリンジャー:-1σ(25日)

50058.01 均衡表雲上限(日足)

49533.00 ボリンジャー:-1σ(13週)

48602.17 ボリンジャー:-2σ(25日)

48497.26 均衡表雲下限(日足)

48306.00 26週移動平均線

47983.98 ボリンジャー:-2σ(13週)

47168.92 均衡表基準線(週足)

46977.61 ボリンジャー:-3σ(25日)

46434.95 ボリンジャー:-3σ(13週)

44659.22 ボリンジャー:-1σ(26週)

43626.50 200日移動平均線

41012.43 ボリンジャー:-2σ(26週)

38116.15 均衡表雲上限(週足)

37365.65 ボリンジャー:-3σ(26週)

36429.29 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 61.42(前日65.08)

ST.Slow(9日) 62.36(前日61.92)



ST.Fast(13週) 85.11(前日89.84)

ST.Slow(13週) 85.24(前日82.25)



［2026年1月26日］



株探ニュース

