　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59246.35　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56724.98　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
55729.10　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
55599.57　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55100.42　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54180.08　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
53475.86　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
53341.07　　均衡表転換線(日足)
53295.05　　6日移動平均線

52885.25　　★日経平均株価26日終値

52631.05　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51952.78　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51851.29　　25日移動平均線
51832.80　　新値三本足陰転値
51565.55　　均衡表基準線(日足)
51565.55　　均衡表転換線(週足)
51082.03　　13週移動平均線
50381.69　　75日移動平均線
50226.73　　ボリンジャー:-1σ(25日)
50058.01　　均衡表雲上限(日足)
49533.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48602.17　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48497.26　　均衡表雲下限(日足)
48306.00　　26週移動平均線
47983.98　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47168.92　　均衡表基準線(週足)
46977.61　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46434.95　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44659.22　　ボリンジャー:-1σ(26週)
43626.50　　200日移動平均線
41012.43　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38116.15　　均衡表雲上限(週足)
37365.65　　ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　61.42(前日65.08)
ST.Slow(9日)　　62.36(前日61.92)

ST.Fast(13週)　 85.11(前日89.84)
ST.Slow(13週)　 85.24(前日82.25)

［2026年1月26日］

株探ニュース