北海電工 <1832> [札証] が1月26日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の29億円→41.5億円(前期は36.5億円)に43.1％上方修正し、一転して13.6％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.7億円→29.2億円(前年同期は26.9億円)に74.7％増額し、一転して8.5％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

電力関連工事を中心とした計画外受注や工事進捗増などにより、売上高、各利益ともに前回公表値を上回る見通しであります。

