フクダ電子 <6960> [東証Ｓ] が1月26日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.8％減の167億円に減り、通期計画の240億円に対する進捗率は69.8％にとどまったものの、5年平均の67.1％を上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.3％減の72.3億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比13.3％減の58.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の19.2％→16.8％に低下した。



