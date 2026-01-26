[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1706銘柄・下落1253銘柄（東証終値比）
1月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3023銘柄。東証終値比で上昇は1706銘柄、下落は1253銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが104銘柄、値下がりは115銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は60円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1852> 浅沼組 1387 +295（ +27.0%）
2位 <4973> 日本高純度 4650 +490（ +11.8%）
3位 <2778> パレモ・ＨＤ 166 +7（ +4.4%）
4位 <4960> ケミプロ 929 +39（ +4.4%）
5位 <4237> フジプレアム 430 +17（ +4.1%）
6位 <6988> 日東電 3765 +137（ +3.8%）
7位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
8位 <2370> メディネット 32.9 +0.9（ +2.8%）
9位 <2408> ＫＧ情報 790 +20（ +2.6%）
10位 <6954> ファナック 6550 +156（ +2.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6652> ＩＤＥＣ 2495 -406（ -14.0%）
2位 <9425> ＲｅＹｕｕ 392.8 -32.2（ -7.6%）
3位 <5259> ＢＢＤイニシ 1421 -82（ -5.5%）
4位 <7366> りたりこ 1210.4 -51.6（ -4.1%）
5位 <4351> 山田債権 1020 -43（ -4.0%）
6位 <4177> ｉ－ｐｌｕｇ 1769 -70（ -3.8%）
7位 <4564> ＯＴＳ 21.3 -0.7（ -3.2%）
8位 <5381> マイポックス 487 -16（ -3.2%）
9位 <6195> ホープ 244.9 -7.1（ -2.8%）
10位 <8836> ＲＩＳＥ 30.2 -0.8（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6988> 日東電 3765 +137（ +3.8%）
2位 <6954> ファナック 6550 +156（ +2.4%）
3位 <6506> 安川電 5040 +105（ +2.1%）
4位 <7453> 良品計画 3100 +63.0（ +2.1%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1591 +26.5（ +1.7%）
6位 <4506> 住友ファーマ 2368 +37.0（ +1.6%）
7位 <6479> ミネベア 3251.3 +33.3（ +1.0%）
8位 <2413> エムスリー 1996.5 +11.0（ +0.6%）
9位 <3401> 帝人 1468.9 +7.9（ +0.5%）
10位 <5214> 日電硝 6564.9 +30.9（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 468.6 -6.4（ -1.3%）
2位 <9147> ＮＸＨＤ 3413.4 -36.6（ -1.1%）
3位 <6302> 住友重 4680.7 -44.3（ -0.9%）
4位 <9007> 小田急 1680.9 -14.1（ -0.8%）
5位 <7012> 川重 12958 -92（ -0.7%）
6位 <1803> 清水建 2692.5 -16.5（ -0.6%）
7位 <3861> 王子ＨＤ 906 -5.5（ -0.6%）
8位 <4503> アステラス 2210 -13.0（ -0.6%）
9位 <8002> 丸紅 4889 -26（ -0.5%）
10位 <4004> レゾナック 7979.9 -39.1（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
