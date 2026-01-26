　1月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3023銘柄。東証終値比で上昇は1706銘柄、下落は1253銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが104銘柄、値下がりは115銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は60円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1852>　浅沼組　　　　　　 1387　 +295（ +27.0%）
2位 <4973>　日本高純度　　　　 4650　 +490（ +11.8%）
3位 <2778>　パレモ・ＨＤ　　　　166　　 +7（　+4.4%）
4位 <4960>　ケミプロ　　　　　　929　　+39（　+4.4%）
5位 <4237>　フジプレアム　　　　430　　+17（　+4.1%）
6位 <6988>　日東電　　　　　　 3765　 +137（　+3.8%）
7位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 +0.3（　+3.3%）
8位 <2370>　メディネット　　　 32.9　 +0.9（　+2.8%）
9位 <2408>　ＫＧ情報　　　　　　790　　+20（　+2.6%）
10位 <6954>　ファナック　　　　 6550　 +156（　+2.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6652>　ＩＤＥＣ　　　　　 2495　 -406（ -14.0%）
2位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　392.8　-32.2（　-7.6%）
3位 <5259>　ＢＢＤイニシ　　　 1421　　-82（　-5.5%）
4位 <7366>　りたりこ　　　　 1210.4　-51.6（　-4.1%）
5位 <4351>　山田債権　　　　　 1020　　-43（　-4.0%）
6位 <4177>　ｉ－ｐｌｕｇ　　　 1769　　-70（　-3.8%）
7位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 21.3　 -0.7（　-3.2%）
8位 <5381>　マイポックス　　　　487　　-16（　-3.2%）
9位 <6195>　ホープ　　　　　　244.9　 -7.1（　-2.8%）
10位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 30.2　 -0.8（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6988>　日東電　　　　　　 3765　 +137（　+3.8%）
2位 <6954>　ファナック　　　　 6550　 +156（　+2.4%）
3位 <6506>　安川電　　　　　　 5040　 +105（　+2.1%）
4位 <7453>　良品計画　　　　　 3100　+63.0（　+2.1%）
5位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1591　+26.5（　+1.7%）
6位 <4506>　住友ファーマ　　　 2368　+37.0（　+1.6%）
7位 <6479>　ミネベア　　　　 3251.3　+33.3（　+1.0%）
8位 <2413>　エムスリー　　　 1996.5　+11.0（　+0.6%）
9位 <3401>　帝人　　　　　　 1468.9　 +7.9（　+0.5%）
10位 <5214>　日電硝　　　　　 6564.9　+30.9（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　468.6　 -6.4（　-1.3%）
2位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　 3413.4　-36.6（　-1.1%）
3位 <6302>　住友重　　　　　 4680.7　-44.3（　-0.9%）
4位 <9007>　小田急　　　　　 1680.9　-14.1（　-0.8%）
5位 <7012>　川重　　　　　　　12958　　-92（　-0.7%）
6位 <1803>　清水建　　　　　 2692.5　-16.5（　-0.6%）
7位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　906　 -5.5（　-0.6%）
8位 <4503>　アステラス　　　　 2210　-13.0（　-0.6%）
9位 <8002>　丸紅　　　　　　　 4889　　-26（　-0.5%）
10位 <4004>　レゾナック　　　 7979.9　-39.1（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

