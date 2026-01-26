野球日本代表・侍ジャパンは26日、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)へ臨む侍ジャパンの追加メンバーを発表し、MLB・ホワイトソックスの村上宗隆選手のコメントを公開しました。

村上選手はオフにポスティングシステムを利用しホワイトソックスへ入団。ヤクルト在籍時の2022年にはプロ野球史上最年少(22歳)で三冠王にも輝いた、日本球界屈指のスラッガーです。

2023年に行われた前回のWBCでもメンバー入りし、準決勝のメキシコ戦では逆転サヨナラタイムリー、決勝のアメリカ戦では同点ホームランを記録。持ち前の勝負強さを発揮し世界一に貢献していました。

村上選手は「今回も侍ジャパンの一員として戦えることを、心から誇りに思います。WBCは僕にとって特別な大会です。前回大会で味わった感動と興奮を胸に、日本の世界一のために全力を尽くす覚悟です」とコメント。

MLB移籍1年目でのWBC参加には、「移籍初年度という非常に重要な時期ではありますが、快く送り出してくれたチームの深い理解に心から感謝しています。新しい環境での挑戦も始まりますが、まずは侍ジャパンの勝利に貢献し、日本の野球の素晴らしさを世界に証明できるよう、一打席一打席に魂を込めてプレーします」とコメントしています。

