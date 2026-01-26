大相撲の幕内玉鷲（４１）＝片男波＝が２６日、東京・両国国技館でギネス世界記録認定証の贈呈式に臨んだ。今年初場所までで１７６３回に伸びた「大相撲最多連続出場」の認定証を受け取り「本当にずっと頑張って良かった。うれしく思います」と喜んだ。

昨年の冬巡業中で友人からギネス記録に掲載されていることを伝えられた。「嘘でしょ？って。手に持って、やっと信じてます」と喜んだ。

２４日にモンゴルから来日した父バトジャルガルさん、母ツェンデスレンさん、姉ムンフズルさん、妻ミシェルさんとともも記念撮影を行い、バトジャルガルさんは感激の涙を流していた。

玉鷲は「お父さんお母さんへのお礼。自分がもらったんじゃなくて、お父さんお母さんがもらったよっていう意味で呼びました」と語った。「今まで応援してくれた様々な皆さんのおかげ。家族も親方もおかみさんも、それぞれの力が合わせたからここまで出来たかなと思います」と感謝を口にした。

鉄人ぶりが注目を集めてきた玉鷲。「やっぱり家族。幸せのためにどうすればいいか。ただ頑張るんじゃなくて、楽しみながら頑張る」と心構えを明かした。４１歳にして幕内で相撲を取り続ける鉄人は、５０歳での現役への意欲を問われると「無理です。５０は無理です」と笑っていた。