デビューしたばかりの大型新人ボーイズグループ「ALPHA DRIVE ONE（アルファドイライブワン、略称ALD1）」が、韓国の音楽放送3冠に輝いた。韓国の公営放送MBCが24日に放送した人気音楽番組「ショー！ 音楽中心」で、デビュー・ミニアルバム「EUPHORIA」のタイトル曲「FREAK ALARM」が1位となった。

これまで「ショー！ チャンピオン」と「ミュージックバンク」でのトップに立っており、音楽放送3冠を達成した。韓国メディアのスポーツ朝鮮は25日、「FREAK ALARM舞台で、エネルギーあふれるパフォーマンスはもちろん、メンバー1人1人の魅力が生きている表情演技で舞台を掌握した。デビュー2週目なのに、安定した舞台を披露し、次世代グローバルK−POP走者としての存在感を刻印させた」と期待した。

ALD1は「ALLYZ（アリス、公式ファン名）、愛してます！」と叫び「3度目の受賞となり、大変感謝しています。もっと頑張って、誇らしいALPHA DRIVE ONEになって、ALLYZだけの誇らしいアーティストになれるように1日1日、最善を尽くします」と、感想を述べた。

同メディアは「怪物新人。今年、グローバルK−POP市場で、最も注目される新人グループだ。韓国だけでなく日本の主要チャートでも熱い反応を得ている」と報じた。