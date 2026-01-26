1月26日までに、モデルの藤田ニコルが自身のInstagramを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。

藤田は、《今日の私服、朝から幸せな撮影でした》と、私服での撮影に挑んだことを報告。さらに、《ルイ・ヴィトンのアイコン “モノグラム”の誕生130周年を記念した特別なカプセル・コレクションのバッグ、素敵な淡いブルーがコーデにも映えます》と、世界的ブランド「ルイ・ヴィトン」の淡いブルーのバッグを手に持ち、高級感漂う装いを披露した。

「写真に映る藤田さんは、ネイビーのジャケットとパンツで全身シックな印象が強い装いでした。よりルイ・ヴィトン特有のモノグラム柄が映え、“さすがモデル”といったスタイリングを披露。様々なポーズの写真がアップされていましたが、その中でも横向きのカットに注目が集中していたのです」（芸能プロ関係者）

横向きのカットでは、羽織ったジャケットの上からでも、お腹のふくらみが確認できる。Instagramのコメント欄では、その姿に反応するファンの声が並んでいた。

《お腹出てきましたね〜》

《お腹が愛おしい》

《お腹が少しわかるようになりましたね》

順調に育まれている命に釘づけになったようだ。2009年の『第13回ニコラモデルオーディション』でグランプリを受賞し、同年10月号から『nicola』の専属モデルとしてモデル活動を開始した藤田。その後はカリスマモデルとして不動の地位を築いた。

「その後、16歳でティーン雑誌『Popteen』のモデル、2017年からは『ViVi』のモデルを務めるなど、着実にキャリアを積み重ねていました。同時に藤田さんの明るいキャラクターがきっかけでテレビ出演も増え、2017年4月からはお昼のバラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）にレギュラー出演し、タレント業でも引っ張りだことなりました」

そんな藤田も、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚。2025年12月末に妊娠したことを発表し、以前から語っていた「ママになりたい」という夢に向かって着実に歩んでいる。

「藤田さんは現在、自身のモデルやタレント業だけではなく、アパレルブランド『CALNAMUR（カルナムール）』やコスメブランド『cimer（シーメル）』のディレクションや、パーソナルジムを経営するなど、活動は多岐に渡ります。2023年12月に放送された『#ミレニアガール』（フジテレビ系）では、『仕事脳なんだよね。芸能界の仕事を取り除いたら何もできない』と自身のことを語っていた藤田さん。妊娠中だからといって、この考え方が変わるわけもなく、出産までできる範囲で活動を続けるのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

ママとなり、まだまだ藤田の可能性が広がりそうな予感だ。