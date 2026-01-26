橋本環奈、一緒にゴルフに行く“意外な人物”とは ノブコブ吉村も驚き「うそでしょ…?」
ABEMAのバラエティ番組『STAR CHIP GOLF season2』#1が、24日に配信された。
『STAR CHIP GOLF season2』場面カット
○「普段どんな人とゴルフに行くの?」
番組には、自身のベストスコアを「102」だと語る橋本環奈が参戦。初ショットを披露すると、藤田光里も「スイングがきれい」と絶賛。ペアを組む吉村崇(平成ノブシコブシ)も「勝てるかも!」と期待を寄せる。
また、ラウンドの合間には、それぞれがゴルフトークを展開。三浦翔平が「普段どんな人とゴルフに行くの?」と聞くと、橋本は「一般のご飯屋さんの友だち、鰻屋さんのご夫婦と仲良しで一緒に回っています」と意外な人物を口にし、吉村は「うそでしょ……?」と驚きの表情を見せていた。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
『STAR CHIP GOLF season2』は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合うゴルフバラエティ。
『STAR CHIP GOLF season2』場面カット
