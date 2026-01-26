WBC代表10選手が追加発表

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表10選手が26日、追加発表された。井端弘和監督が都内のホテルで会見。すでに明かされていた大谷翔平投手（ドジャース）ら19人に加え、これで29人に。残る1人は後日発表される。

3人目の捕手は中村悠平（ヤクルト）に決まった。昨季は74試合出場の打率2割3分、1本塁打、11打点。ただ井端監督は、すでに発表されていた坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（オリックス）に続き、ベテラン捕手を3人目に選んだ。

指揮官は「キャッチャー全員出られるわけではない。誰が途中から、というところ。当然、スタメンで行けば最後までというところでは経験している選手がいいのかなと判断しての選出ですし、他の2人の捕手が初めてというところではいてくれると助かる。凄くありがたい」と説明。前回大会では世界一を決めた瞬間にマスクを被っていた。コミュニケーション能力も高く、まとめ役も担える。中村は昨年11月の韓国との強化試合でも代表入りしていた。

中村の選出にX上も注目。さまざまな声があふれた。

「中村悠平、成績だけ見たら『？』だけど、前回大会メンバーやし第三捕手なら納得」

「ヤクルトファンは大変喜ばしい」

「ムーチョ（中村）捕手陣の支えになってくれたら嬉しいな」

「中村悠平には度肝を抜かれた」

「中村悠平じゃ第三捕手兼経験者枠だろうし適任だと思う」

侍ジャパンは2月14日から宮崎で合宿を行い、本番への準備を進めていく。



（THE ANSWER編集部）