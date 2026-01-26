侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表した。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。新たに１０人が加わり、全３０選手中２９人が決まった。所属先未定の菅野を含めると、メジャーリーガーの出場は２００９年大会の５人を大幅に上回る史上最多の８人となった。また、巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が、２月の宮崎キャンプに激励に訪れることが正式発表された。

会見の全文は以下の通り。

―松井秀喜さんがいらっしゃるが、どういうことをチームに伝えてもらいたいか。

「日本でもそうですし、ＭＬＢでも活躍された選手ですしね。一緒にいるだけで得るものもあると思いますし、そこでアドバイス等いただけると選手の励みになると思いますし、プラスになることだけかなと思いますので。とにかく同じ空間にいることが非常にありがたいというところで、来てもらえるだけでありがたいなと思います」

―大谷選手には何番を打ってもらいたいか。

「まだ全部そろってというところではないですけど、本当に上位（起用）しか頭にないですし、そこでやってもらいたいなと思っています」

―メジャーリーガーが多く選出されたが、前回のダルビッシュ選手のように早めにチームに合流する選手はいるか。

「まずは自分の調整が大事ですし、一応名古屋では集合してほしいというところで。実戦は大阪からになると思いますので。そこに向けて万全で来て欲しいと思っています」

―宮崎にはメジャーリーガーはいないということか。

「いまのところ、はい」

―球数制限がある中で、リリーフ含めて投手運用はどのように考えているか。

「当然、先発を立てても球数（制限）がありますので、第２もしくは第３までイメージしています。そのあとに中継ぎにつなげれば良いかなと思っています」

―先発は何人くらいで考えているか。また第２は何人、また第３については。

「自チームで先発やっている投手というところではそのように考えていますし、自チームで中継ぎの投手は後ろの８回ないし９回というところではみんな経験していますしね。まずはボールを見てから判断しようかなと思っています」

―抑え投手はどう考えているか。

「先ほど言った通り、まずは見てみないと分からないです。本当に８回、９回、みんな経験がある投手なので。その中でうまく最初は３連戦なので、なかなか３連投はないと思いますので、うまくバリエーションを考えていこうかなと思っています」

―固定せずにフレキシブルに。

「はい」