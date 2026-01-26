侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表した。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。新たに１０人が加わり、残る未発表選手は１人となった。

注目される「ラスト侍」はどうなるのか―。現時点でメジャー組では佐々木（ドジャース）、今永（カブス）、千賀（メッツ）、今井（アストロズ）、吉田（レッドソックス）がメンバー入りせず。メジャー１年目の今井はすでに出場しない意向を示しており、佐々木も昨季の右肩痛の影響で出場しない見通しとなっている。今永は２３年ＷＢＣ、千賀は２１年東京五輪、吉田は２１年東京五輪、２３年ＷＢＣなど国際大会の経験もある。

ＮＰＢ組からのサプライズ選出の可能性も残されている。井端ジャパン経験者では隅田（西武）、藤平（楽天）、金丸（中日）、松山（中日）、岸田（巨人）、村林（楽天）らが選ばれておらず、昨季のタイトルホルダーでもセ・リーグ最多勝、最高勝率、最多奪三振の村上（阪神）、東（ＤｅＮＡ）、最優秀防御率の才木（阪神）、最多安打の岡林（中日）もメンバー外。パ・リーグでは最多セーブの杉山（ソフトバンク）、最高勝率の大関（ソフトバンク）、最多勝の有原（日本ハム）もまだ残っている。

一方で、これまで３度に分けての発表となったことについて、メジャー選手の手続きに時間を要したと井端監督もたびたび口にしている。残り１人も手続き上の問題である可能性が高く、順調に手続きが済めば、残り１枠もメジャーリーガーが選出される可能性が高いといえそうだ。

ポジション別では投手が１５人、捕手が３人、内野手が７人、外野手が４人。外野手が１人足りないように見えるが、内野手登録の佐藤輝、牧原、岡本らが外野経験がある。指名打者での起用がメインになることが予想される大谷が投手登録されており、投手を１人増やす選択肢もある。

最終メンバー３０人は、２月６日に大会本部から発表される予定だ。