「第５８回ミス日本コンテスト ２０２６」が２６日、都内で開催され、登山家・野口健さんの長女・絵子（えこ）さんがグランプリに輝いた。

ミス日本グランプリとミス日本「海の日」をダブル受賞した絵子さんは「ダブル受賞できるとは思っておらず、素敵な賞をいただけてうれしい」と喜んだ。グランプリ受賞を誰に伝えたいかと聞かれ、「画面越しに見ている父親」と回答。「父親とは、他の家族と違って一緒に過ごす時間は少なかったです。でも、大人になって山に登れるようになって、ようやく心がつながったと感じています。父親の背中を追って、立派な親になりたいと思っています」と涙ながらに語った。

今後は１年間の任期の間、公的活動やさらなる学習機会などを通じてミス日本が提帽する３つの美「内面の美・外見の美・行動の美」を磨き上げ、将来の夢を叶える実力を養う。

「日本らしい美しさ」を磨き上げ、社会で活躍することを後押しする日本最高峰の美と成長のコンテスト。プロダンサーのＴＡＫＡＨＩＲＯら各界の著名人約２５名が審査員を務めた。その他受賞者は以下の通り。

準ミス日本…正木由優（ゆゆ）

ミス日本ミス着物…平嶋萌宇（もね）

ミス日本みどりの天使…永田愛実

ミス日本「水の天使」…志村美帆